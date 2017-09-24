Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО





Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.



“Спортивно-масові заходи для дітей за місцем проживання в рамках акцій: «Спортивна зима», «Не лінуйся! Рухайся!», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У кількох мікрорайонах Луцька відбулись зарядки для всіх охочих.Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.“Спортивно-масові заходи для дітей за місцем проживання в рамках акцій: «Спортивна зима», «Не лінуйся! Рухайся!», – йдеться у дописі.

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