Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Сьогодні, 01:34
У кількох мікрорайонах Луцька відбулись зарядки для всіх охочих.
Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
“Спортивно-масові заходи для дітей за місцем проживання в рамках акцій: «Спортивна зима», «Не лінуйся! Рухайся!», – йдеться у дописі.
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Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.
“Спортивно-масові заходи для дітей за місцем проживання в рамках акцій: «Спортивна зима», «Не лінуйся! Рухайся!», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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