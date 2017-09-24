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Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО

Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
У кількох мікрорайонах Луцька відбулись зарядки для всіх охочих.

Про це повідомили на сторінці департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради у facebook.

“Спортивно-масові заходи для дітей за місцем проживання в рамках акцій: «Спортивна зима», «Не лінуйся! Рухайся!», – йдеться у дописі.
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО

Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО

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Теги: руханка, зарядка, спортивна зима
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