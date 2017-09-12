Підприємців луцького ринку змушують підписати «жорсткий» договір. ВІДЕО
Сьогодні, 07:40
Новий рік — нові суперечки. Луцькі підприємці з ринку Центральний знову опинилися в скрутному становищі, адже Облспоживспілка знову вимагає усіх орендарів контейнерів підписати новий договір, навіть примірники вручили кожному персонально.
Після ознайомлення з текстом договору деякі умови насторожили підприємців, мовляв, це обмежує їх у деяких правах. Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ.Луцьк.
Проект договору передбачає жорсткі умови переходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів.
Більше — у сюжеті.
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Після ознайомлення з текстом договору деякі умови насторожили підприємців, мовляв, це обмежує їх у деяких правах. Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ.Луцьк.
Проект договору передбачає жорсткі умови переходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів.
Більше — у сюжеті.
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Коментарі 1
Закрити і на новий ринок хай ідуть. Хватить бардак під замком розводити
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