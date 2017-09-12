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Підприємців луцького ринку змушують підписати «жорсткий» договір. ВІДЕО

Підприємців луцького ринку змушують підписати «жорсткий» договір. ВІДЕО
Новий рік — нові суперечки. Луцькі підприємці з ринку Центральний знову опинилися в скрутному становищі, адже Облспоживспілка знову вимагає усіх орендарів контейнерів підписати новий договір, навіть примірники вручили кожному персонально.

Після ознайомлення з текстом договору деякі умови насторожили підприємців, мовляв, це обмежує їх у деяких правах. Про це йдеться в сюжеті Сфера ТВ.Луцьк.

Проект договору передбачає жорсткі умови переходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів.

Більше — у сюжеті.

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Теги: ринок, підприємці, договір
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Коментарі 1
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Закрити і на новий ринок хай ідуть. Хватить бардак під замком розводити
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