Підприємців луцького ринку змушують підписати «жорсткий» договір. ВІДЕО





Після ознайомлення з текстом договору деякі умови насторожили підприємців, мовляв, це обмежує їх у деяких правах. Про це йдеться в сюжеті



Проект договору передбачає жорсткі умови переходу права власності та обмеження доступу до майна підприємців у разі нездійснення передбачених платежів.



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