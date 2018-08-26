Кількох волинян спіймали на незаконному полюванні





Повідомляє прес-служба



У результаті вилучено 4 одиниці вогнепальної мисливської зброї (три з них були без документів) та капкан для відлову куниць.



Складено 8 протоколів. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники єгерської служби державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» під час рейду 13 січня зафіксували три випадки незаконного полювання жителями Маневицького району.Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ У результаті вилучено 4 одиниці вогнепальної мисливської зброї (три з них були без документів) та капкан для відлову куниць.Складено 8 протоколів. Триває слідство.

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