Кількох волинян спіймали на незаконному полюванні
Сьогодні, 04:26
Працівники єгерської служби державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» під час рейду 13 січня зафіксували три випадки незаконного полювання жителями Маневицького району.
Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
У результаті вилучено 4 одиниці вогнепальної мисливської зброї (три з них були без документів) та капкан для відлову куниць.
Складено 8 протоколів. Триває слідство.
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Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.
У результаті вилучено 4 одиниці вогнепальної мисливської зброї (три з них були без документів) та капкан для відлову куниць.
Складено 8 протоколів. Триває слідство.
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