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Кількох волинян спіймали на незаконному полюванні

Кількох волинян спіймали на незаконному полюванні
Працівники єгерської служби державного підприємства «Маневицьке лісове господарство» під час рейду 13 січня зафіксували три випадки незаконного полювання жителями Маневицького району.

Повідомляє прес-служба Волинського ОУЛМГ.

У результаті вилучено 4 одиниці вогнепальної мисливської зброї (три з них були без документів) та капкан для відлову куниць.
Кількох волинян спіймали на незаконному полюванні

Складено 8 протоколів. Триває слідство.

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Теги: мисливці, полювання, капкан, рушниця, ліс, куниця
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