Митрополит Михаїл защедрував у луцькому соборі. ВІДЕО

Михаїл після Божественної Літургії привітав усіх прихожан із Щедрим вечором та защедрував разом із священнослужителями луцького кафедрального собору Святої Трійці.



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