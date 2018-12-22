Митрополит Михаїл защедрував у луцькому соборі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:36
Митрополит Луцький та Волинський Михаїл після Божественної Літургії привітав усіх прихожан із Щедрим вечором та защедрував разом із священнослужителями луцького кафедрального собору Святої Трійці.
Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії Православної Церкви України у facebook.
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Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії Православної Церкви України у facebook.
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