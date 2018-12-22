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Митрополит Михаїл защедрував у луцькому соборі. ВІДЕО

Митрополит Михаїл защедрував у луцькому соборі. ВІДЕО
Митрополит Луцький та Волинський Михаїл після Божественної Літургії привітав усіх прихожан із Щедрим вечором та защедрував разом із священнослужителями луцького кафедрального собору Святої Трійці.

Про це йдеться на сторінці Волинської єпархії Православної Церкви України у facebook.


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Теги: Михаїл, собор, щедрівка
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