За підробку водійського посвідчення волинянин постав перед судом





Як вбачається з вироку, житель Ковеля у липні 2018 року вклеїв свою фотографію у чуже водійське посвідчення, а також підправив у ньому дату народження. Проте, такі маніпуляції з документом дуже легко виявляються правоохоронцями, - пише



За кілька днів його спинили ковельські патрульні, які і виявили підроблений документ. Суд визнав чоловіка винним у підробці посвідчення та призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельський районний суд присудив штраф чоловіку, який підробив водійське посвідчення.Як вбачається з вироку, житель Ковеля у липні 2018 року вклеїв свою фотографію у чуже водійське посвідчення, а також підправив у ньому дату народження. Проте, такі маніпуляції з документом дуже легко виявляються правоохоронцями, - пише Волинь24 За кілька днів його спинили ковельські патрульні, які і виявили підроблений документ. Суд визнав чоловіка винним у підробці посвідчення та призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень.

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