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За підробку водійського посвідчення волинянин постав перед судом

За підробку водійського посвідчення волинянин постав перед судом
Ковельський районний суд присудив штраф чоловіку, який підробив водійське посвідчення.

Як вбачається з вироку, житель Ковеля у липні 2018 року вклеїв свою фотографію у чуже водійське посвідчення, а також підправив у ньому дату народження. Проте, такі маніпуляції з документом дуже легко виявляються правоохоронцями, - пише Волинь24.

За кілька днів його спинили ковельські патрульні, які і виявили підроблений документ. Суд визнав чоловіка винним у підробці посвідчення та призначив йому штраф у розмірі 1700 гривень.

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Теги: водійське посвідчення, підробка, суд
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