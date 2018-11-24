У 90-ті на луцькій студії записувались найпопулярніші зірки естради





Про це в інтерв’ю



Першими там записувались дует «Світязь», Василь Зінкевич і В’ячеслав Хурсенко.



«Я там записала свій перший альбом «Ніч», з яким їздила на конкурси, концерти. Але досить часто мене залучали до записування бек-вокалу для заїжджих зірок, таких як Оксана Білозір, «Кролики», які писали всі свої аранжування у Луцьку, Павло Зібров, Іво Бобул, Тетяна Нєдєльська, Надія Шестак. Кого тут тільки не було», – пригадала артистка.



З її слів, студії при державних телерадіокомпаніях таким технічним рівнем не володіли, а в «Олексу» вклали немалі гроші. До того ж її стержнем був Дмитро Гершензон, як аранжувальник. На той час він був кращим в Україні. Більшість співаків пострадянської України робили аранжування на цій студії.



«Колись завжди записували вночі, бо не було комп’ютерів і пісню треба було співати від початку і до кінця. Окрім того, що це треба було зробити добре, треба ще й, щоб поруч ніхто не включив зварку, не гупнув, не вирубив світло. Все це заважало, тому часто ми працювали вночі. Якось писались «Кролики» і гуморист Володимир Данилець вийшов у коридор, а коли повертався, не побачив і врізався в скляні двері. Звук був такий, ніби всі шибки в приміщенні одночасно розбились. Ми потім часто сміялись, що повісимо табличку: «Тут були двері, які розбив Володимир Данилець», – розповіла Тетяна Ціхоцька.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 90-х роках у Луцьку працювала студія звукозапису «Олекса». Через високий технічний рівень, записувались у ній найпопулярніші артисти тих часів.Про це в інтерв’ю «Першому» розповіла співачка Тетяна Ціхоцька.Першими там записувались дует «Світязь»,«Я там записала свій перший альбом «Ніч», з яким їздила на конкурси, концерти. Але досить часто мене залучали до записування бек-вокалу для заїжджих зірок, таких як, «Кролики», які писали всі свої аранжування у Луцьку,. Кого тут тільки не було», – пригадала артистка.З її слів, студії при державних телерадіокомпаніях таким технічним рівнем не володіли, а в «Олексу» вклали немалі гроші. До того ж її стержнем був, як аранжувальник. На той час він був кращим в Україні. Більшість співаків пострадянської України робили аранжування на цій студії.«Колись завжди записували вночі, бо не було комп’ютерів і пісню треба було співати від початку і до кінця. Окрім того, що це треба було зробити добре, треба ще й, щоб поруч ніхто не включив зварку, не гупнув, не вирубив світло. Все це заважало, тому часто ми працювали вночі. Якось писались «Кролики» і гумориствийшов у коридор, а коли повертався, не побачив і врізався в скляні двері. Звук був такий, ніби всі шибки в приміщенні одночасно розбились. Ми потім часто сміялись, що повісимо табличку: «Тут були двері, які розбив Володимир Данилець», – розповіла Тетяна Ціхоцька.

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