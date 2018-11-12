Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Сьогодні, 03:00
Показали, якими кольорами виграє надвечір'я на Шацьких озерах.
Небо, озера, дерева, кущі і навіть снігова баба, яку невідомі умільці виліпили майже посередині озера Велике Чорне – все сіре і без настрою, - пише Район.Шацьк.
Подекуди червоніють ягоди калини і шипшини, до яких не добралися галасливі птахи. Вони наче краплини літа, сонця і життєвої сили.
На озерах Велике Чорне і Люцимер людяно, гамірно, весело і кольорово! І малі, і старші ганяють наввипередки на ковзанах, грають у хокей і радіють, що дочекалися справжньої зими.
І лише хрестик, залишений кимось біля озера, змушує повернути думки від безтурботності до глибокого вічного...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Небо, озера, дерева, кущі і навіть снігова баба, яку невідомі умільці виліпили майже посередині озера Велике Чорне – все сіре і без настрою, - пише Район.Шацьк.
Подекуди червоніють ягоди калини і шипшини, до яких не добралися галасливі птахи. Вони наче краплини літа, сонця і життєвої сили.
На озерах Велике Чорне і Люцимер людяно, гамірно, весело і кольорово! І малі, і старші ганяють наввипередки на ковзанах, грають у хокей і радіють, що дочекалися справжньої зими.
І лише хрестик, залишений кимось біля озера, змушує повернути думки від безтурботності до глибокого вічного...
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Сьогодні, 03:00
Митрополит Михаїл защедрував у луцькому соборі. ВІДЕО
Сьогодні, 02:36
Спортивна зима: лучани вийшли на ранкову руханку. ФОТО
Сьогодні, 01:34
14 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00