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Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО

Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали, якими кольорами виграє надвечір'я на Шацьких озерах.

Небо, озера, дерева, кущі і навіть снігова баба, яку невідомі умільці виліпили майже посередині озера Велике Чорне – все сіре і без настрою, - пише Район.Шацьк.

Подекуди червоніють ягоди калини і шипшини, до яких не добралися галасливі птахи. Вони наче краплини літа, сонця і життєвої сили.

На озерах Велике Чорне і Люцимер людяно, гамірно, весело і кольорово! І малі, і старші ганяють наввипередки на ковзанах, грають у хокей і радіють, що дочекалися справжньої зими.

І лише хрестик, залишений кимось біля озера, змушує повернути думки від безтурботності до глибокого вічного...
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО
Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО

Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО

Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО

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Теги: Шацьк, озеро, природа
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