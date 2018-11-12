Показали зимовий вечір на Шацькому поозер'ї. ФОТО





Небо, озера, дерева, кущі і навіть снігова баба, яку невідомі умільці виліпили майже посередині озера Велике Чорне – все сіре і без настрою, - пише



Подекуди червоніють ягоди калини і шипшини, до яких не добралися галасливі птахи. Вони наче краплини літа, сонця і життєвої сили.



На озерах Велике Чорне і Люцимер людяно, гамірно, весело і кольорово! І малі, і старші ганяють наввипередки на ковзанах, грають у хокей і радіють, що дочекалися справжньої зими.



І лише хрестик, залишений кимось біля озера, змушує повернути думки від безтурботності до глибокого вічного...







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