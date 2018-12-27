На Волині раніше судимий молодик пограбував чоловіка





Про це пише



Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області по «гарячих» слідах з’ясували, що Samsung J2 горохівчанина відкрито привласнив 19-річний житель села Марковичів.



Зазначають, що юнак уже був раніше судимий за крадіжку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Скобелка 19-річний молодик пограбував 20-річного жителя Горохова.Про це пише Волинь Нова Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області по «гарячих» слідах з’ясували, що Samsung J2 горохівчанина відкрито привласнив 19-річний житель села Марковичів.Зазначають, що юнак уже був раніше судимий за крадіжку.

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