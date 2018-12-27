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На Волині раніше судимий молодик пограбував чоловіка

На Волині раніше судимий молодик пограбував чоловіка
У селі Скобелка 19-річний молодик пограбував 20-річного жителя Горохова.

Про це пише Волинь Нова.

Працівники Горохівського відділу поліції ГУНП у Волинській області по «гарячих» слідах з’ясували, що Samsung J2 горохівчанина відкрито привласнив 19-річний житель села Марковичів.

Зазначають, що юнак уже був раніше судимий за крадіжку.

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Теги: грабіж, Волинь, Скобелка
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