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В «Укравтодорі» розповіли про стан проїзду на дорогах

В «Укравтодорі» розповіли про стан проїзду на дорогах
На ранок 14 січня на усіх дорогах державного значення проїзд забезпечений.

Автодороги державного значення в областях, де йде сніг, а це на сьогоднішній ранок сім областей, серед яких Волинь, місцями засніжені, – повідомляє УНН з посиланням на дані "Укравтодору".

"Станом на 6:00 14 січня опади у вигляді снігу спостерігаються у Закарпатській області, де випало від 15 см до 25 см в гірській місцевості, при температурі повітря -6°...+3° С. Для ліквідації наслідків негоди задіяно 68 одиниць снігоприбиральної техніки. Стан проїзду дорогами державного значення області забезпечений", - повідомили у відомстві.

Невеликий сніг також у Рівненській, Волинській, Київській, Сумській, Чернігівській та Івано-Франківській областях. На решті території без опадів.

"Стан покриття на автодорогах державного значення: в областях, де йде сніг, місцями засніжене, у Дніпропетровській області місцями ожеледиця, в решті областей місцями мокре", - вказали в "Укравтодорі".

Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечили, заторів не зафіксували.

Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожніми організаціями задіяли в роботі 535 одиниць техніки та 741 робітник.

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Теги: Волинь, дорога, погода, сніг
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