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Курс валют у Луцьку на 14 січня

Курс валют у Луцьку на 14 січня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.900, а продаж - 28.254.

Євро при купівлі становить - 31.873, при продажу - 32.578.

Курс російського рубля: купівля - 0.367, продаж - 0.430.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.033, продаж - 7.610.

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Теги: курс валют, Луцьк
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