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У Гданську на сцені під час концерту поранили мера

У Гданську на сцені під час концерту поранили мера
Невідомий чоловік напав із ножем на мера польського Гданська Павла Адамовича, в неділю, 13 січня.

Напад стався під час святкового концерту. Нападник проник на сцену, де виступав градоначальник, і завдав удару ножем, - пише Корреспондент.

За попередньою інформацією, мер залишився живий, його з пораненнями госпіталізували в лікарню.

Відзначається, що нападник встиг прокричати, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося, саме мера Гданська. Чоловіка затримали правоохоронці.

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Теги: ніж, Гданськ
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