У Гданську на сцені під час концерту поранили мера

Невідомий чоловік напав із ножем на мера польського Гданська Павла Адамовича, в неділю, 13 січня.Напад стався під час святкового концерту. Нападник проник на сцену, де виступав градоначальник, і завдав удару ножем, - пише Корреспондент.За попередньою інформацією, мер залишився живий, його з пораненнями госпіталізували в лікарню.Відзначається, що нападник встиг прокричати, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося, саме мера Гданська. Чоловіка затримали правоохоронці.