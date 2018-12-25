У Гданську на сцені під час концерту поранили мера
Сьогодні, 09:20
Невідомий чоловік напав із ножем на мера польського Гданська Павла Адамовича, в неділю, 13 січня.
Напад стався під час святкового концерту. Нападник проник на сцену, де виступав градоначальник, і завдав удару ножем, - пише Корреспондент.
За попередньою інформацією, мер залишився живий, його з пораненнями госпіталізували в лікарню.
Відзначається, що нападник встиг прокричати, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося, саме мера Гданська. Чоловіка затримали правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Напад стався під час святкового концерту. Нападник проник на сцену, де виступав градоначальник, і завдав удару ножем, - пише Корреспондент.
За попередньою інформацією, мер залишився живий, його з пораненнями госпіталізували в лікарню.
Відзначається, що нападник встиг прокричати, що незаслужено відсидів кілька років у в'язниці і вважав винуватцем того, що сталося, саме мера Гданська. Чоловіка затримали правоохоронці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Гданську на сцені під час концерту поранили мера
Сьогодні, 09:20
Свято Василія Великого: прикмети та традиції
Сьогодні, 09:12
Курс валют у Луцьку на 14 січня
Сьогодні, 09:00