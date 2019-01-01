Закликають зробити подарунок дитині з Волині, у якої на війні загинув тато

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.відзначає 7-річчя. Хлопчик є сином захисника України, старшого лейтенанта, після смерті якого сім’я з трьома дітьми залишилася без свого годувальника. Василько є наймолодшою дитиною.Хлопчик є дуже жвавим, непосидючим та активним. Саме так характеризує свого маленького синочка його мама Світлана. Незважаючи на такий юний вік, Василько вже показує свої таланти. Він має гарну пам’ять та дуже полюбляє вчити віршики. Також відвідує гурток танців. Крім того, хлопчина любить природу, тварин. Має кицьку Аську і отримує величезне задоволення від ігор з нею.Цьогоріч Василько пішов до першого класу, де почав активно здобувати ази науки. Йому дуже подобається навчатись чомусь новому в колі друзів та однолітків.За кордоном ні Василю, ні його родині ще не доводилось бувати, хоча активному хлопчику завжди цікаві нові пригоди та поїздки. Він зростає відкритим та веселим малюком, тому віримо, що у нього усе ще попереду.Життя сім’ї після втрати тата не є легким, як морально, так і матеріально. Нині мама Світлана самотужки намагається облагородити та утеплити житло та зробити в квартирі всі зручності, де дітки зможуть нормально зростати та розвиватись. Тому від матеріальної допомоги родина не відмовиться.Гаврилюк Василь – 7 років (14.01.2012). Луцький р-н. Ріст: 120; Розмір взуття: 35Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.