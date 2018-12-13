На Волині розпочали виплачувати державні допомоги для сімей з дітьми

На Волині розпочалася виплата державних допомог сім’ям із дітьми.Про це повідомили у прес-службі Волинської ОДА.Для забезпечення виплати державних соціальних допомог та компенсацій в січні поточного року з державного бюджету в область надійшла субвенція у розмірі 156,4 млн гривень. Кошти отримали 8 січня 2019 року та відповідно до потреби.Слід зауважити, що виплата державних допомог здійснюється щомісячно за поточний місяць, відповідно до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету (далі – Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 року № 256.Згідно Порядку, фінансові органи протягом 2 операційних днів після отримання коштів субвенцій надають органам Державної казначейської служби платіжні доручення щодо перерахування цих коштів на рахунки районних (місцевих) бюджетів.Отримані місцевими бюджетами кошти перераховуються протягом двох днів на рахунки місцевих органів соціального захисту населення як головних розпорядників коштів, які, в свою чергу, не пізніше, ніж у дводенний термін здійснюють виплату допомоги отримувачам.За оперативною інформацією управлінь соціального захисту населення області, перерахування коштів на поштові відділення та рахунки банківських установ здійснили у Ковелі, Луцьку, Володимир-Волинську та Нововолинську, а також Володимир-Волинському, Іваничівському, Ківерцівському, Любешівському, Ратнівському, Рожищенському, Старовижівському, Шацькому та Турійському районах.Виплата державних соціальних допомог продовжується та буде здійснена у терміни, передбаченні чинним законодавством.