Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО

«Раєм для мисливців» назвала в 1934 році Волинське Полісся відома американська мандрівниця Луіза Арнер Бойд.85 років тому вона здійснила Поліську експедицію, яка пролягала через Волинське та Пінське Полісся. В своїх спогадах цей мальовничий край вона низивала «Поліською Амазанкою», а малих дітей рибалок «рибалками майбутнього». Вона була в захопленні від їх вміння рибалити в такому малолітньому віці. Усю свою експедицію Луіза Бойд фотографувала.Сьогодні світлини з експедиції знаходяться у вільному доступі на сайті Університету Вісконсин-Мілуокі (США).Джерело: https://uwm.edu