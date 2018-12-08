Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Сьогодні, 10:07
«Раєм для мисливців» назвала в 1934 році Волинське Полісся відома американська мандрівниця Луіза Арнер Бойд.
85 років тому вона здійснила Поліську експедицію, яка пролягала через Волинське та Пінське Полісся. В своїх спогадах цей мальовничий край вона низивала «Поліською Амазанкою», а малих дітей рибалок «рибалками майбутнього». Вона була в захопленні від їх вміння рибалити в такому малолітньому віці. Усю свою експедицію Луіза Бойд фотографувала.
Сьогодні світлини з експедиції знаходяться у вільному доступі на сайті Університету Вісконсин-Мілуокі (США).
Джерело: https://uwm.edu
Тетяна Яцечко-Блаженко
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85 років тому вона здійснила Поліську експедицію, яка пролягала через Волинське та Пінське Полісся. В своїх спогадах цей мальовничий край вона низивала «Поліською Амазанкою», а малих дітей рибалок «рибалками майбутнього». Вона була в захопленні від їх вміння рибалити в такому малолітньому віці. Усю свою експедицію Луіза Бойд фотографувала.
Сьогодні світлини з експедиції знаходяться у вільному доступі на сайті Університету Вісконсин-Мілуокі (США).
Джерело: https://uwm.edu
Тетяна Яцечко-Блаженко
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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