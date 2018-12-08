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Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО

Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
«Раєм для мисливців» назвала в 1934 році Волинське Полісся відома американська мандрівниця Луіза Арнер Бойд.

85 років тому вона здійснила Поліську експедицію, яка пролягала через Волинське та Пінське Полісся. В своїх спогадах цей мальовничий край вона низивала «Поліською Амазанкою», а малих дітей рибалок «рибалками майбутнього». Вона була в захопленні від їх вміння рибалити в такому малолітньому віці. Усю свою експедицію Луіза Бойд фотографувала.

Сьогодні світлини з експедиції знаходяться у вільному доступі на сайті Університету Вісконсин-Мілуокі (США).
Джерело: https://uwm.edu

Тетяна Яцечко-Блаженко

Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО
Американська мандрівниця зазнімкувала Волинське Полісся 85 років тому. ФОТО

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Теги: Волинь, Полісся, фото
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