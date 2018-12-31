Як посівали волинські спортсмени у дитинстві





14 січня – свято Василя та Старого Нового року. Із самого ранечку хлопчики посівалкою вітали сусідів та родичів, бо в народі вважалося, що саме молодий чоловік повинен перший у цей день зайти в домівку.



То ж видання



Богдан Когут, воротар футбольного клубу «Волинь»:



Сію, вію, посіваю,



З Новим Роком вас вітаю!



Щоб щасливо вам жилося,



Щоб задумане збулося,



Щоб ніколи не хворіли



І душею не старіли,



Щоб, як маки, ви цвіли



Та сто років прожили!



Олексій Веремійчик, директор департаменту сім’ї, молоді та спорту Луцької міської ради:



Якою була перша посівалка – не пам‘ятаю. Найімовірніше, що це класично «сію-вію, і щоб голова нікому не боліла». Але в дитинстві це було так магічно та трепетно! Якомога раніше треба було прокинутись, завчасно приготовлена пшениця, жито, овес, мішечок на солодощі та фрукти з горіхами. Попередньо ж в селі близькі родичі та сусіди наказують, щоб прийшов, і мусово першим. Важливо було прийти саме першим – тоді тобі особливо раді.



Олег Хом’як, заслужений тренер України з пауерліфтингу:



Мені згадується, що дитинство було якимось більш насиченим та цікавим, ніж у нинішніх дітей. Всі зимові свята ми з братом проводили в селі у бабусь, дідусів та родичів. Обходили все село з колядками, щедрівками та посівалками. Посівали ось цією:



Сієм, вієм, посіваєм,



З Новим роком вас вітаєм –



На щастя, на здоров’я,



На Новий рік!



Щоб вам вродило краще, ніж торік, –



Коноплі до стелі, а льон до коліна,



Щоб вам, господарі, голова не боліла.



Олександр Бляшук, голова Федерації футболу Луцького району:



Співали різного плану щедрівки, а в кінці промовляв вірш:



Щедрик-ведрик,



Дай вареник,



Грудочку кашки,



Кільце ковбаски!



Коли мало – дайте сало,



Коли донесу, дайте ковбасу.



Господар, знайте, гроші дайте!



Едуард Федчук, капітан баскетбольного клубу «Старий Луцьк-Університет»:



Сію-вію, посіваю, з новим роком Вас вітаю!



Сійся, родися, жито й пшениця, всяка пашниця,



Льон по коліно, коноплі по стелю,



Щоб у Вас і у Вашій родині голова не боліла!



Ігор Сахарук, майстер спорту України міжнародного класу, рекордсмен України, чемпіон України, срібний призер командного чемпіонату світу-2018 зі спортивної ходьби:



Сію-вію, посіваю - з Новим роком Вас вітаю,



Щоб у цій хаті всі були багаті!



Сію до печі, щоб не боліли плечі,



Сію до стола, щоб не боліла голова,



Сію до груби, щоб не боліли зуби,



Сію до дорожки, щоб не боліли ножки!



З Новим роком!



Микола Озюк, голова Асоціації дворового футболу 5х5:



Сію, сію, посіваю,



З Новим роком Вас вітаю!



На щастя, на здоров’я на той Новий рік,



Щоб краще родило, як торік,



Коноплі під стелю, а льон по коліна,



Щоб вас, християни, голова не боліла!



Сію, сію, посіваю,



З Новим роком Вас вітаю!



Сергій Смітюх, спортивний директор баскетбольного клубу «ВолиньБаскет», дитячий тренер:



Сію, сію, посіваю, вашу хату не минаю!



Жито-пшеницю і всяку пашницю,



Житом, житом із долоні,



По долівці, по ослоні,



Засіваю вашу хату, будьте дужі і багаті!



Коноплі під стелю, а льон по коліна, щоб у вас, хрещених, голова не боліла.



Юрій Гупало, гравець та президент волейбольного клубу «Олюртранс»:



Пригадую колядку:



Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся,



Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



Застеляйте столи, та все килимами, радуйся,



Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



Та кладіть калачі з ярої пшениці, радуйся,



Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



Бо прийдуть до тебе три празники в гості, радуйся,



Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



А перший же празник: Рождество Христове, радуйся,



Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



А другий же празник: Святого Василя, радуйся,



Ой, радуйся, земле, Син Божий народився.



А третій же празник: Святе Водохреща, радуйся,



Ой, радуйся, земле, Син Божий народився!



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