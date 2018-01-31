Під Києвом екс-правоохоронець замовив викрадення родича-бізнесмена

Правоохоронці затримали двох осіб, які спланували викрадення бізнесмена під Києвом.Інцидент трапився у неділю, 13 січня, - інформує прес-служба прокуратури міста Києва.Замовниками злочину виявилися 56-річний мешканець тимчасово окупованої території Донецької області та його син, які одночасно є родичами потерпілого.Зловмисникам було відомо, що після переїзду з Донецької області у 2014 році родина потерпілого залишила на непідконтрольній території свій бізнес та майно. Тож з метою заволодіння вказаним майном шляхом переоформлення на нових власників зловмисники вирішили викрасти одного з членів родини.Для здійснення злочинного плану вони підшукали виконавця, який за 3 600 доларів США погодився здійснити злочин. У ході контролю за його вчиненням правоохоронці задокументували факт передачі виконавцю авансового платежу у сумі 600 доларів США.Надалі, 11 січня 2019 року, на території с. Святопетрівське Київської області за добровільної згоди потерпілого здійснено його «викрадення».13 січня 2019 року у Києві під час передачі виконавцю другої частини обумовленої суми батька і сина затримали у порядку ст. 208 КПК України.Під час затримання, окрім грошових коштів за викрадення потерпілого, у батька вилучили пістолет Макарова, мобільний телефон, а також пенсійне посвідчення колишнього співробітника ГУ СБУ в Донецькій області.Наразі затриманим особам готується повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 263 КК України (викрадення людини, вчинене за попередньою змовою групою осіб та незаконне зберігання зброї).Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.Слідчі дії тривають.