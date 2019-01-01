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Страшна смерть на Святвечір: на Волині хлопця затягнув конвеєр

Страшна смерть на Святвечір: на Волині хлопця затягнув конвеєр
На підприємстві у Нововолинську загинув 21-річний житель Володимира-Волинського.

інцидент трапився учора, 13 січня, - інформує ГУНП у Волинській області.

Попередньо з’ясовано, що під час роботи 21-річний працівник підприємства потрапив під конвеєрну стрічку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці.

За цим фактом слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.

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Теги: смерть, Нововолинськ
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