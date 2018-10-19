На Волині спіймали крадія, який на Новий рік пограбував жінку





Так, у вівторок, 1 січня, близько восьмої години на вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник вдарив потерпілу в обличчя та вихопив із її рук сумочку з мобільним телефон та 600 грн, - пише ковельський відділ поліції Волинської області.



Згодом працівники кримінальної поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний ковельчанин.



За місцем проживання чоловіка оперативники вилучили викрадену сумку та мобільний телефон.



Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.



Досудове розслідування триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі поліція викрила 21-річного волинянина, який пограбував 32-річну місцеву жительку.Так, у вівторок, 1 січня, близько восьмої години на вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник вдарив потерпілу в обличчя та вихопив із її рук сумочку з мобільним телефон та 600 грн, - пише ковельський відділ поліції Волинської області.Згодом працівники кримінальної поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний ковельчанин.За місцем проживання чоловіка оперативники вилучили викрадену сумку та мобільний телефон.Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.Досудове розслідування триває.

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