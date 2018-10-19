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На Волині спіймали крадія, який на Новий рік пограбував жінку

На Волині спіймали крадія, який на Новий рік пограбував жінку
У Ковелі поліція викрила 21-річного волинянина, який пограбував 32-річну місцеву жительку.

Так, у вівторок, 1 січня, близько восьмої години на вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник вдарив потерпілу в обличчя та вихопив із її рук сумочку з мобільним телефон та 600 грн, - пише ковельський відділ поліції Волинської області.

Згодом працівники кримінальної поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний ковельчанин.

За місцем проживання чоловіка оперативники вилучили викрадену сумку та мобільний телефон.

Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Досудове розслідування триває.



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Теги: поліція, грабіжник, Волинь
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