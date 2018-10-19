На Волині спіймали крадія, який на Новий рік пограбував жінку
Сьогодні, 10:43
У Ковелі поліція викрила 21-річного волинянина, який пограбував 32-річну місцеву жительку.
Так, у вівторок, 1 січня, близько восьмої години на вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник вдарив потерпілу в обличчя та вихопив із її рук сумочку з мобільним телефон та 600 грн, - пише ковельський відділ поліції Волинської області.
Згодом працівники кримінальної поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний ковельчанин.
За місцем проживання чоловіка оперативники вилучили викрадену сумку та мобільний телефон.
Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Досудове розслідування триває.
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Так, у вівторок, 1 січня, близько восьмої години на вулиці Володимирській у Ковелі зловмисник вдарив потерпілу в обличчя та вихопив із її рук сумочку з мобільним телефон та 600 грн, - пише ковельський відділ поліції Волинської області.
Згодом працівники кримінальної поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний ковельчанин.
За місцем проживання чоловіка оперативники вилучили викрадену сумку та мобільний телефон.
Зловмисникові слідчі повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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