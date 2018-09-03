У волинській бригаді відбулись лижні змагання. ФОТО

У 14 ОМБр провели воєнізовану лижну гонку на першість військової частини.Про це повідомили у прес-службі бригади.Переможців у лижній гонці визначали як у загальнокомандному заліку – серед підрозділів бригади, так і в індивідуальному, окремо серед чоловіків та жінок-військовослужбовців.Найспритнішою серед дівчат стала, друге місце в забігу посіла, третє –Серед чоловіків найшвидше дистанцію здолав, друге місце в гонці виборов, третє -А в загальнокомандному заліку переможцями у воєнізованій лижній гонці стала команда ремонтно-відновлювального батальйону, срібло на змаганнях виборола команда зенітно-ракетного дивізіону, і бронза дісталася команді підрозділу військовослужбовців строкової служби нашої військової частини. Всі переможці змагань були нагороджені грамотами командира 14 окремої механізованої бригади.Переможці бригадного етапу змагань незабаром захищатимуть честь бригади в воєнізованій лижній гонці на першість оперативного командування «Захід».