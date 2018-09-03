У волинській бригаді відбулись лижні змагання. ФОТО
Сьогодні, 19:28
У 14 ОМБр провели воєнізовану лижну гонку на першість військової частини.
Про це повідомили у прес-службі бригади.
Переможців у лижній гонці визначали як у загальнокомандному заліку – серед підрозділів бригади, так і в індивідуальному, окремо серед чоловіків та жінок-військовослужбовців.
Найспритнішою серед дівчат стала Ірина Данилюк, друге місце в забігу посіла Олександра Карасюк, третє – Марія Разумова.
Серед чоловіків найшвидше дистанцію здолав Олександр Клімович, друге місце в гонці виборов Микола Кармалідін, третє - Мар’ян Паращак.
А в загальнокомандному заліку переможцями у воєнізованій лижній гонці стала команда ремонтно-відновлювального батальйону, срібло на змаганнях виборола команда зенітно-ракетного дивізіону, і бронза дісталася команді підрозділу військовослужбовців строкової служби нашої військової частини. Всі переможці змагань були нагороджені грамотами командира 14 окремої механізованої бригади.
Переможці бригадного етапу змагань незабаром захищатимуть честь бригади в воєнізованій лижній гонці на першість оперативного командування «Захід».
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Про це повідомили у прес-службі бригади.
Переможців у лижній гонці визначали як у загальнокомандному заліку – серед підрозділів бригади, так і в індивідуальному, окремо серед чоловіків та жінок-військовослужбовців.
Найспритнішою серед дівчат стала Ірина Данилюк, друге місце в забігу посіла Олександра Карасюк, третє – Марія Разумова.
Серед чоловіків найшвидше дистанцію здолав Олександр Клімович, друге місце в гонці виборов Микола Кармалідін, третє - Мар’ян Паращак.
А в загальнокомандному заліку переможцями у воєнізованій лижній гонці стала команда ремонтно-відновлювального батальйону, срібло на змаганнях виборола команда зенітно-ракетного дивізіону, і бронза дісталася команді підрозділу військовослужбовців строкової служби нашої військової частини. Всі переможці змагань були нагороджені грамотами командира 14 окремої механізованої бригади.
Переможці бригадного етапу змагань незабаром захищатимуть честь бригади в воєнізованій лижній гонці на першість оперативного командування «Захід».
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