вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У волинській бригаді відбулись лижні змагання. ФОТО

У волинській бригаді відбулись лижні змагання. ФОТО
У 14 ОМБр провели воєнізовану лижну гонку на першість військової частини.

Про це повідомили у прес-службі бригади.

Переможців у лижній гонці визначали як у загальнокомандному заліку – серед підрозділів бригади, так і в індивідуальному, окремо серед чоловіків та жінок-військовослужбовців.

Найспритнішою серед дівчат стала Ірина Данилюк, друге місце в забігу посіла Олександра Карасюк, третє – Марія Разумова.

Серед чоловіків найшвидше дистанцію здолав Олександр Клімович, друге місце в гонці виборов Микола Кармалідін, третє - Мар’ян Паращак.

А в загальнокомандному заліку переможцями у воєнізованій лижній гонці стала команда ремонтно-відновлювального батальйону, срібло на змаганнях виборола команда зенітно-ракетного дивізіону, і бронза дісталася команді підрозділу військовослужбовців строкової служби нашої військової частини. Всі переможці змагань були нагороджені грамотами командира 14 окремої механізованої бригади.

Переможці бригадного етапу змагань незабаром захищатимуть честь бригади в воєнізованій лижній гонці на першість оперативного командування «Захід».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лижі, спорт, бригада, Волинь, 14 ОМБр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах»
Сьогодні, 19:33
У волинській бригаді відбулись лижні змагання. ФОТО
Сьогодні, 19:28
Через ускладнення від грипу померли троє людей
Сьогодні, 19:15
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 січня
Сьогодні, 19:00
Волинські бігуни почали новий рік з перемог на київських змаганнях
Сьогодні, 18:47
Схожі новини
Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО Військові волинської бригади привітали луганських школярів з початком навчального року. ФОТО
03 вересень, 2018, 14:00
Як посівали волинські спортсмени у дитинстві Як посівали волинські спортсмени у дитинстві
Сьогодні, 10:19
Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО Як волинським військовим «підсолодили» Різдво. ФОТО
07 січень, 18:08
Волинська спортсменка отримала нагороду від мера Львова Волинська спортсменка отримала нагороду від мера Львова
21 грудень, 2018, 17:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
13 січень, 11:47
 2
Майже 150 років на двох: на Волині розписалися молодята «в літах»
Сьогодні, 19:33
 0
У волинській бригаді відбулись лижні змагання. ФОТО
Сьогодні, 19:28
 0
Через ускладнення від грипу померли троє людей
Сьогодні, 19:15
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 січня
Сьогодні, 19:00
 0
Медіа
відео
1/8