Через негоду водіїв Волині просять не виїжджати без потреби на дороги

На дорогах Волині очікується ожеледиця, водіїв попросили без потреби не виїжджати.За даними синоптиків, впродовж найближчих днів в області триватимуть снігопади, а температура повітря коливатиметься від 3ºС тепла вдень до 6ºС морозу вночі, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Тож комунальні та дорожні служби активно працюють над розчищенням автошляхів. Відтак, забезпечено проїзд у всіх напрямках.Зокрема, станом на 8 год. ранку 14 січня для розчищення та посипання доріг задіяли 33 одиниці спецтехніки, в тому числі 20 піскорозкидувачів.Через складні погодні умови, на дорогах області – ожеледиця. Оголошено «жовтий» рівень небезпеки."Тому волинян просять дотримуватися бути уважними та обережними на дорозі, утриматись від поїздок в негоду, або запланувати додатковий час на дорогу, а також дотримуватись правил безпечного керування в зимовий період", - йдеться у повідомленні.