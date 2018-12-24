Через негоду водіїв Волині просять не виїжджати без потреби на дороги
Сьогодні, 11:03
На дорогах Волині очікується ожеледиця, водіїв попросили без потреби не виїжджати.
За даними синоптиків, впродовж найближчих днів в області триватимуть снігопади, а температура повітря коливатиметься від 3ºС тепла вдень до 6ºС морозу вночі, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Тож комунальні та дорожні служби активно працюють над розчищенням автошляхів. Відтак, забезпечено проїзд у всіх напрямках.
Зокрема, станом на 8 год. ранку 14 січня для розчищення та посипання доріг задіяли 33 одиниці спецтехніки, в тому числі 20 піскорозкидувачів.
Через складні погодні умови, на дорогах області – ожеледиця. Оголошено «жовтий» рівень небезпеки.
"Тому волинян просять дотримуватися бути уважними та обережними на дорозі, утриматись від поїздок в негоду, або запланувати додатковий час на дорогу, а також дотримуватись правил безпечного керування в зимовий період", - йдеться у повідомленні.
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За даними синоптиків, впродовж найближчих днів в області триватимуть снігопади, а температура повітря коливатиметься від 3ºС тепла вдень до 6ºС морозу вночі, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.
Тож комунальні та дорожні служби активно працюють над розчищенням автошляхів. Відтак, забезпечено проїзд у всіх напрямках.
Зокрема, станом на 8 год. ранку 14 січня для розчищення та посипання доріг задіяли 33 одиниці спецтехніки, в тому числі 20 піскорозкидувачів.
Через складні погодні умови, на дорогах області – ожеледиця. Оголошено «жовтий» рівень небезпеки.
"Тому волинян просять дотримуватися бути уважними та обережними на дорозі, утриматись від поїздок в негоду, або запланувати додатковий час на дорогу, а також дотримуватись правил безпечного керування в зимовий період", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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