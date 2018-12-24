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Через негоду водіїв Волині просять не виїжджати без потреби на дороги

Через негоду водіїв Волині просять не виїжджати без потреби на дороги
На дорогах Волині очікується ожеледиця, водіїв попросили без потреби не виїжджати.

За даними синоптиків, впродовж найближчих днів в області триватимуть снігопади, а температура повітря коливатиметься від 3ºС тепла вдень до 6ºС морозу вночі, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.

Тож комунальні та дорожні служби активно працюють над розчищенням автошляхів. Відтак, забезпечено проїзд у всіх напрямках.

Зокрема, станом на 8 год. ранку 14 січня для розчищення та посипання доріг задіяли 33 одиниці спецтехніки, в тому числі 20 піскорозкидувачів.

Через складні погодні умови, на дорогах області – ожеледиця. Оголошено «жовтий» рівень небезпеки.

"Тому волинян просять дотримуватися бути уважними та обережними на дорозі, утриматись від поїздок в негоду, або запланувати додатковий час на дорогу, а також дотримуватись правил безпечного керування в зимовий період", - йдеться у повідомленні.

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Теги: негода, дороги, погода
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