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Понад 70% ковельчан уже підписали декларації з сімейними лікарями

Понад 70% ковельчан уже підписали декларації з сімейними лікарями
У Ковелі понад 70% жителів уже підписали декларації з лікарями.

70,5% ковельчан підписали декларації з терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами, - пише Про Ковель.

Про це на апаратній нараді у міськвиконкомі повідомила начальник відділу охорони здоров’я Лідія Жолінська. Це один з найкращих результатів в області.

Вона також зауважила, що робота у цьому напрямку продовжується. Ковельчани щодня звертаються до медиків та укладають відповідні угоди.

Нагадаємо, що кількість пацієнтів, з якими лікар може укласти декларації, збільшили:

- сімейний лікар - 2 339 пацієнтів;
- терапевт - 2 599 пацієнтів;
- педіатр - 1 169 пацієнтів.

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Теги: Ковель, медицина
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