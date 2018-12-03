Понад 70% ковельчан уже підписали декларації з сімейними лікарями

У Ковелі понад 70% жителів уже підписали декларації з лікарями.70,5% ковельчан підписали декларації з терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами, - пише Про Ковель.Про це на апаратній нараді у міськвиконкомі повідомила начальник відділу охорони здоров’я. Це один з найкращих результатів в області.Вона також зауважила, що робота у цьому напрямку продовжується. Ковельчани щодня звертаються до медиків та укладають відповідні угоди.Нагадаємо, що кількість пацієнтів, з якими лікар може укласти декларації, збільшили:- сімейний лікар - 2 339 пацієнтів;- терапевт - 2 599 пацієнтів;- педіатр - 1 169 пацієнтів.