Понад 70% ковельчан уже підписали декларації з сімейними лікарями
Сьогодні, 18:16
У Ковелі понад 70% жителів уже підписали декларації з лікарями.
70,5% ковельчан підписали декларації з терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами, - пише Про Ковель.
Про це на апаратній нараді у міськвиконкомі повідомила начальник відділу охорони здоров’я Лідія Жолінська. Це один з найкращих результатів в області.
Вона також зауважила, що робота у цьому напрямку продовжується. Ковельчани щодня звертаються до медиків та укладають відповідні угоди.
Нагадаємо, що кількість пацієнтів, з якими лікар може укласти декларації, збільшили:
- сімейний лікар - 2 339 пацієнтів;
- терапевт - 2 599 пацієнтів;
- педіатр - 1 169 пацієнтів.
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70,5% ковельчан підписали декларації з терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами, - пише Про Ковель.
Про це на апаратній нараді у міськвиконкомі повідомила начальник відділу охорони здоров’я Лідія Жолінська. Це один з найкращих результатів в області.
Вона також зауважила, що робота у цьому напрямку продовжується. Ковельчани щодня звертаються до медиків та укладають відповідні угоди.
Нагадаємо, що кількість пацієнтів, з якими лікар може укласти декларації, збільшили:
- сімейний лікар - 2 339 пацієнтів;
- терапевт - 2 599 пацієнтів;
- педіатр - 1 169 пацієнтів.
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