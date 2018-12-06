Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 січня

На Волині 15 січня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. від 09:00 до 17:00Дитячий садок с. Хобултова, вул.:Нова2. від 09:00 до 17:00 Склад ТзОВ „Гербом – Холдінг”, цех будматеріалів ФОП Малей, ФОП Сідловський пошта „Нічний експрес”, овочевий склад ФОП Ібрагімов, АГЗС ТзОВ „Електрон – ЛПГ”, слюсарна майстерня ФОП Яро щук, швейна майстерня „Аня”1. 9:00-14:00 Горохівська школа №1Дитячий садок "Сонечко"магазин №5Гриль-барРайспоживспілкаСклади, базаФОП Котик В.Т.Магазин промтоварівГорохівська школа №1 гаражФОП Головко В. В.МагазинФОП Войтович С.О.Магазин "Вікна-двері", баня, гаражі м.Горохів:вул.Лисенка,вул.Шкільнавул.Козацька1. ПЛ-0,4 Л-1від КТП-48 для чистки траси 9:00-17:00 .с.Грибовиця вул.40р-Перемоги,4-36,50-80(парні) частково2. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-4 для чистки траси 9:30-17:00 смт Іваничі вул.Валова 27-91(непарні), вул.Банківська,3 частково3. ЩТП-288 для ремонту обладнання ТП 10:00-16:00 с.Лежниця вул.Центральна 65-1191. ЗТП-182 Л-3 09:00 – 17:00 ПП Єсіпенко В.А., ПП Ільчук Н.В., К-Каширське МСТ (контора), ПП Сельвесюк С.С., „Заготконтора” К-К райспоживспілки (магазин). м.К-Каширський, вул.. Поричанська, вул.. Торгова, вул.. Незалежності,2. ЗТП-49 09:00 – 17:00 Школа, Дитсадок, ПП Шевчик А.В. м.К-Каширський, вул.. Воля, вул.. Чкалова.3. ЗТП-331 Л-7 09:30 – 16:00 с.Хотешів, вул.. Л. Українки.1. 9:00-17:00 ФОП Вегера С. В. с.Діброва2. ПЛ – 10 кВ Л 97-01(ТП-543) 9:00-17:00 ТОВ"Декуріон".3. ПЛ – 10 кВ Л 20-20(ТП-337, ТП-274,ТП-662, ТП-272,ТП-314) 9:00-17:00 ФОП Мельник В. Х.,КП АТП-0262,ТзОВ "УКРДОРС",ВП "Серпантина",СФГ "Ковчег",ФОП Єрмоленко І. В.,ФОП Дячук О. В. м.Ковель, вул.Володимирська,смт. Люблинець.1. ПЛ-0.4кВ КТП-162 9:00 – 17:00 Побут, магазини, с.Сокіл2. ПЛ-0.4кВ КТП-257 9:00 – 17:00 Побут тракторна бригада с.Світязь3. ПЛ-0.4кВ КТП-306 9:00 – 17:00 Побут м.Любомль вул.: Дружби1. ПЛ-10 кВ Л-106-01 10:00 до 17:00 Магазини, школи, Київстар вишка, АТС, х. Загребелля, с. Бихів, с. Хутомир, с. Залаззя2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2 від КТП-264 10:00 до 17:00 Магазин с. Лобна вул. Бондаренка1. 09:00-17:00Магазин «Форум», продовольчий магазин «Успіх» м.Нововолинськвул.Сірка, 1, 3, 5, 72. 09:00-17:00 Дитяча поліклініка, профвідділення, ПМСД №4 м.Нововолинськ1. ПЛ-0,4 кВ від КТП-427 9:00-17:00 смт.Дубище КНС, ГРП-1, СКЗ смт.Дубище вул.Сонячна, Грушевського, Нова, Тиха2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-255 9:00-17:00 м.Рожище магазин №2 м.Рожище вул.Польова, Виговського, Гранична, Толстого, Шведа3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-145 9:00-17:00 с.Духче пилорама. с.Духче вул.Жовтнева, Травнева.4. ПЛ-0,4 кВ від КТП-156 9:00-17:00 с.Кияж магазин, клуб, бригада-1. с.Кияж вул.Лобушняка, Польова5. ПЛ-0,4 кВ від КТП-499 9:00-17:00 с.Навіз вул.Садова, 1 Травня6. ПЛ-0,4 кВ від КТП-508 9:00-17:00 с.Тристень вул.Незалежності, Воробйова7. ПЛ-0,4 кВ від КТП-119 9:00-17:00 м.Рожище вул.Незалежності, Менделеєва, 1-218. ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова1. КТП-3 Л-1 10:00-16:00 Ст.Вижва вул:Л.Українки2. ЗТП-100 Л-5 10:00-16:00 Ст.Вижва вул:Ярощука, Тиха3. КТП-292 10:00-16:00 с.Седлище вул:Комсомольська, Шкільна, Л.Українки1 ПЛ-0,4 кВКТП-149 10:00-16:30 Пункт прийому молока с.Сушибаба2 ПЛ-0,4 кВКТП-286Л-3 11:00-14:00 с.Соловичі3 ПЛ-0,4 кВКТП-7 10:00-16:30 Дольська с/р- адмінприміщення, церква, ФОП Вакулюк І.С.- кіоск с.Дольськ4 ПЛ-0,4 кВКТП-111 Л-3 11:00-14:00 с.Городилець