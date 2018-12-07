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Порошенко привітав із 25-річчям легендарного офіцера з Волині

Порошенко привітав із 25-річчям легендарного офіцера з Волині
Президент Петро Порошенко привітав з днем народження відважного героя з Волині Василя Тарасюка.

Привітання з'явилося на сторінці Гаранта у Facebook.

"Вітаю молодого Героя України, лейтенанта Збройних сил України Василя Тарасюка з 25-річчям.

У своєму 22-річному віці Василь став командиром взводу 2-ї роти 1-го батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Він керував складними військовими операціями, тривалий час тримав оборону у Авдіївській промзоні, де зі своїми побратимами захопив опорний пункт противника і підняв над ним український прапор. А його історія неймовірної відваги вразила всю Україну, коли наш Герой під час запеклих боїв в промзоні Авдіївки самотужки знищив ворожий танк Т-72. Саме за нещадність до ворога Василь отримав позивний "Тайфун".

Велика подяка і найщиріші побажання в день народження!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у 23 роки лейтенант Василь Тарасюк із Волині став наймолодшим Героєм України.

Довідково:

Під час війни закінчив Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного з відзнакою, факультет бойового застосування військ. За рейтингом випуску був третім, і маючи право вибору, обрав для подальшої служби бойову 72-гу бригаду. Випуск в Академії відбувся 28 лютого 2016-го, а вже 16 березня молодий лейтенант разом з товаришем по Академії лейтенантом Андрієм Верхоглядом приїхав у зону бойових дій в місто Волноваху, призначений командиром взводу 2-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади (в/ч А2167, м. Біла Церква). Через три дні лейтенант Тарасюк вже тримав оборону на териконах біля окупованого Докучаєвська, між Новотроїцьким і Миколаївкою, брав участь у своїх перших боях.

У квітні того ж 2016 року батальйон вивели із зони АТО. З 27 червня по 8 липня 2016 брав участь в міжнародних навчаннях «Rapid Trident» у Старичах. У вересні військовослужбовці повернулись на Схід і в жовтні заїхали на позиції в районі Авдіївки. Рота Тарасюка зайняла оборону правіше від промзони — на «Царській охоті». Тут у бою дістав перше поранення в ногу уламком міни калібру 82 мм, прикриваючи товаришів вогнем з АГС. Поїхав у шпиталь на перев'язку й одразу ж повернувся на передову. Іншим разом Тарасюк з двома бійцями переганяли БМП на нову позицію, і в машину влучив снаряд. Всі члени екіпажу зазнали контузії, але повернулись до палаючої БМП, в якій були боєприпаси, і загасили пожежу, щоб запобігти вибуху.

29 січня 2017 бійці штурмової групи 1-го батальйону 72-ї бригади взяли позицію «Алмаз» в авдіївській промзоні, де раніше був опорний пункт противника, і підняли над нею Український прапор. Вони назвали її на честь загиблого в бою командира штурмової групи Андрія Кизила — «Орел». Після цього п'ять днів там були шалені бої, але 1-й батальйон втримав позиції.

Президент України відзначив високими державними нагородами військовослужбовців 72-ї бригади, які відзначилися у ході бойових дій в районі Авдіївки. 23-річний Василь Тарасюк і 21-річний Андрій Верхогляд, які утримували позицію «Орел» у перші дні найважчих боїв, призначені командирами рот.

«Тайфун» не тільки брав участь у розробці всіх операцій, він керував боями безпосередньо в бойових порядках роти. Під час запеклих боїв у промзоні Авдіївки в перші місяці 2017 дістав три осколкові поранення і чотири контузії. Особисто підбив танк Т-72 противника з СПГ, вступивши з ним у вогневу дуель. Командування частини двічі представляло молодого офіцера до звання Герой України.

24 серпня 2017, під час параду до 26-ї річниці Незалежності України, Президент України Петро Порошенко вручив лейтенанту Тарасюку Золоту зірку Героя України.

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Теги: Петро Порошенко, привітання, армія, військовий, Волинь
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