На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки
Сьогодні, 11:23
У Володимирі-Волинському дівчина послизнулась і впала з четвертого поверху.
Про це пише Володимир Медіа.
Повідомлення на чергову частину Володимир-Волинського відділу поліції про те, що на приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО привезли травмовану дівчину, надійшло 14 січня о 01:56.
З’ясували, що 20-річна володимирчанка вийшла випалити цигарку на балкон. Проте через власну необрежність вона послизнулася та впала з четвертого поверху.
Наразі потерпіла перебуває у реанімаційному відділенні Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Володимир Медіа.
Повідомлення на чергову частину Володимир-Волинського відділу поліції про те, що на приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО привезли травмовану дівчину, надійшло 14 січня о 01:56.
З’ясували, що 20-річна володимирчанка вийшла випалити цигарку на балкон. Проте через власну необрежність вона послизнулася та впала з четвертого поверху.
Наразі потерпіла перебуває у реанімаційному відділенні Володимир-Волинського ТМО.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку через пожежу в підвалі міг зайнятись будинок
Сьогодні, 11:43
В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій
Сьогодні, 11:32
На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки
Сьогодні, 11:23
Порошенко привітав із 25-річчям легендарного офіцера з Волині
Сьогодні, 11:23