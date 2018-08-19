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На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки

На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки
У Володимирі-Волинському дівчина послизнулась і впала з четвертого поверху.

Про це пише Володимир Медіа.

Повідомлення на чергову частину Володимир-Волинського відділу поліції про те, що на приймальне відділення Володимир-Волинського ТМО привезли травмовану дівчину, надійшло 14 січня о 01:56.

З’ясували, що 20-річна володимирчанка вийшла випалити цигарку на балкон. Проте через власну необрежність вона послизнулася та впала з четвертого поверху.

Наразі потерпіла перебуває у реанімаційному відділенні Володимир-Волинського ТМО.

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Теги: Володимир-Волинський, Волинь, інцидент, лікарня
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