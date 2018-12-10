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У селі на Волині через необережність власника згоріла хата

У селі на Волині через необережність власника згоріла хата
У селі Смоляри Старовижівського району горів дерев'яний будинок.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

13 січня о 07:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Смоляри Старовижівського району горить дерев’яний житловий будинок (пустка).

На місце події прибули працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та місцева пожежна команда села Дубечне, які приборкали вогонь о 07:58.

Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.

"Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. В умовах зимового пожежонебезпечного періоду важливо подбати про справність пічного опалення, не перевантажувати електромережу, бути обережними з відкритим вогнем", - йдеться у повідомленні.

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Теги: пожежа, Волинь, рятувальники
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