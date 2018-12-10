У селі на Волині через необережність власника згоріла хата
Сьогодні, 11:47
У селі Смоляри Старовижівського району горів дерев'яний будинок.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
13 січня о 07:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Смоляри Старовижівського району горить дерев’яний житловий будинок (пустка).
На місце події прибули працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та місцева пожежна команда села Дубечне, які приборкали вогонь о 07:58.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.
"Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. В умовах зимового пожежонебезпечного періоду важливо подбати про справність пічного опалення, не перевантажувати електромережу, бути обережними з відкритим вогнем", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.
13 січня о 07:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Смоляри Старовижівського району горить дерев’яний житловий будинок (пустка).
На місце події прибули працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та місцева пожежна команда села Дубечне, які приборкали вогонь о 07:58.
Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.
"Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. В умовах зимового пожежонебезпечного періоду важливо подбати про справність пічного опалення, не перевантажувати електромережу, бути обережними з відкритим вогнем", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Порошенко таки приїде на Волинь
Сьогодні, 11:54
У селі на Волині через необережність власника згоріла хата
Сьогодні, 11:47
У Луцьку через пожежу в підвалі міг зайнятись будинок
Сьогодні, 11:43
В Україні до ПЦУ вже перейшли понад 60 парафій
Сьогодні, 11:32
На Волині дівчина випала з балкона багатоповерхівки
Сьогодні, 11:23