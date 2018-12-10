У селі на Волині через необережність власника згоріла хата





Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.



13 січня о 07:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Смоляри Старовижівського району горить дерев’яний житловий будинок (пустка).



На місце події прибули працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та місцева пожежна команда села Дубечне, які приборкали вогонь о 07:58.



Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника.



"Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. В умовах зимового пожежонебезпечного періоду важливо подбати про справність пічного опалення, не перевантажувати електромережу, бути обережними з відкритим вогнем", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Смоляри Старовижівського району горів дерев'яний будинок.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.13 січня о 07:17 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що в селі Смоляри Старовижівського району горить дерев’яний житловий будинок (пустка).На місце події прибули працівники 16-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Стара Вижівка та місцева пожежна команда села Дубечне, які приборкали вогонь о 07:58.Ймовірна причина пожежі - необережне поводження з вогнем власника."Управління ДСНС України у Волинській області закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті. В умовах зимового пожежонебезпечного періоду важливо подбати про справність пічного опалення, не перевантажувати електромережу, бути обережними з відкритим вогнем", - йдеться у повідомленні.

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