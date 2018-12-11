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У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся

У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся
У Любешівському районі в суботу, 12 січня, виникли дві пожежі. На щастя, обійшлося без людських жертв.

Так, об 11 годині на хуторі Дякове горів старий дерев’яний житловий будинок, критий соломою, - інформує газета Нове життя.

Там проживала одинока жінка, 1937 р.н., котра на момент пожежі була всередині, але встигла покинути дім. У результаті вогонь знищив дах.
Причина загорання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря.

Також в селі Рудка о 18.30 год. горіло дерев’яне приміщення, у якому був обладнаний кормозапарник. Саме від нього й відбулося загорання. про це розповів провідний інспектор РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.

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Теги: пожежа, Любешів
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