У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся
Сьогодні, 12:22
У Любешівському районі в суботу, 12 січня, виникли дві пожежі. На щастя, обійшлося без людських жертв.
Так, об 11 годині на хуторі Дякове горів старий дерев’яний житловий будинок, критий соломою, - інформує газета Нове життя.
Там проживала одинока жінка, 1937 р.н., котра на момент пожежі була всередині, але встигла покинути дім. У результаті вогонь знищив дах.
Причина загорання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря.
Також в селі Рудка о 18.30 год. горіло дерев’яне приміщення, у якому був обладнаний кормозапарник. Саме від нього й відбулося загорання. про це розповів провідний інспектор РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, об 11 годині на хуторі Дякове горів старий дерев’яний житловий будинок, критий соломою, - інформує газета Нове життя.
Там проживала одинока жінка, 1937 р.н., котра на момент пожежі була всередині, але встигла покинути дім. У результаті вогонь знищив дах.
Причина загорання – недолік конструкції, порушення правил монтажу нагрівальної печі та димаря.
Також в селі Рудка о 18.30 год. горіло дерев’яне приміщення, у якому був обладнаний кормозапарник. Саме від нього й відбулося загорання. про це розповів провідний інспектор РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Мурат, Меланія, Аян: які імена малюкам дають новоспечені батьки Горохівського району
Сьогодні, 12:59
У Києві затримали чоловіка, який обстріляв школу
Сьогодні, 12:43
У селі на Волині горіла стара дерев’яна хата: врятувалась бабуся
Сьогодні, 12:22
Порошенко таки приїде на Волинь
Сьогодні, 11:54
У селі на Волині через необережність власника згоріла хата
Сьогодні, 11:47