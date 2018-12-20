У Києві затримали чоловіка, який обстріляв школу





Постраждалих немає, повідомляє



Близько десятої вечора чергова по школі помітила на дворі чоловіка зі зброєю в руках. Він зробив кілька пострілів у двері та втік.



Поліція знайшла на місці події пневматичний пістолет та набої до нього. Згодом, неподалік від школи, затримали підозрюваного.



Стрільцем виявився раніше не судимий 50-річний киянин, його затримали за підозрою в хуліганстві.



Наразі встановлюються мотиви скоєння цього правопорушення. Стрільцю загрожує до 7 років ув’язнення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві затримали чоловіка, який стріляв у двері школи з пневматичного пістолету.Постраждалих немає, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.Близько десятої вечора чергова по школі помітила на дворі чоловіка зі зброєю в руках. Він зробив кілька пострілів у двері та втік.Поліція знайшла на місці події пневматичний пістолет та набої до нього. Згодом, неподалік від школи, затримали підозрюваного.Стрільцем виявився раніше не судимий 50-річний киянин, його затримали за підозрою в хуліганстві.Наразі встановлюються мотиви скоєння цього правопорушення. Стрільцю загрожує до 7 років ув’язнення.

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