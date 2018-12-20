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У Києві затримали чоловіка, який обстріляв школу

У Києві затримали чоловіка, який обстріляв школу
У Києві затримали чоловіка, який стріляв у двері школи з пневматичного пістолету.

Постраждалих немає, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Близько десятої вечора чергова по школі помітила на дворі чоловіка зі зброєю в руках. Він зробив кілька пострілів у двері та втік.

Поліція знайшла на місці події пневматичний пістолет та набої до нього. Згодом, неподалік від школи, затримали підозрюваного.

Стрільцем виявився раніше не судимий 50-річний киянин, його затримали за підозрою в хуліганстві.

Наразі встановлюються мотиви скоєння цього правопорушення. Стрільцю загрожує до 7 років ув’язнення.

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Теги: зброя, школа, Київ
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Коментарі 1
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Це ж яку статтю там намалювали на 7 років? Максимум - ушкодження майна - пневматична пукавка не є зброєю, в школах канікули, не кажучи вже про десяту вечора, і ніхто постраждати не міг... Схоже на спробу "закрутити гайки" зі зброєю...
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