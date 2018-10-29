Мурат, Меланія, Аян: які імена малюкам дають новоспечені батьки Горохівського району





Про це газеті Світлана Новосад.



Отже, з 2018 року там одружилося 222 пар. Для порівняння: у році 2017-му рішення одруження офіційно засвідчили 205 пар. На жаль, рік запам’ятається рушійним для 31 сім’ї, і це аж на 20 розлучень більше, як було у році 2017-му.



Згідно зі статистикою Горохівського РАЦСу, 2018-ий рік подарував іменини 466 діточкам (в минулому році було здійснено 444 реєстрації народження). До слова, Горохівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану бере участь у пілотному проекті щодо державної реєстрації народжень у пологовому відділенні: у минулому році зручною послугою прийому необхідних для цього документів та видачею свідоцтв про народження відразу у пологовому відділенні скористалися 207 батьків (минулоріч таких було 132).



Звісно, щасливі тати й мами з любов’ю вибирали для своїх новонароджених наймиліші серцю імена. Серед них і рідковживані: для хлопчиків – Адам, Влас, Аян, Арам, Станіслав, Мурат, Даніель, Орест, Даниїл, Дамір; для дівчаток Аріна Іларія, Аліса, Віталіна, Анна-Марія, Іннеса, Евеліна, Златослава, Ніка, Анжеліка, Віолета, Альбіна, Кіра, Меланія, Мія, Аміна.



Найчастіше дівчаток називали Міланами, Златами, Аннами, Софіми, Христинами, Даринами, Катеринами, Вероніками, хлопчиків – Тимофіями, Андріями, Матвіями, Артемами, Миколками, Дмитриками, Богданами, Олександрами, Романами, Владиславами, Максимами.



На жаль, у році, що минув, 791 родина назавжди попрощалася зі своїми рідними, однак померлих на 51 менше, ніж зареєстровано минулоріч.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Серед рідковживаних імен, які дають новонародженмим жителі Горохівського району, - Даніель, Орест, Мія та Аміна.Про це газеті Волинь нова розповіла начальник Горохівського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Волинській областіОтже, з 2018 року там одружилося 222 пар. Для порівняння: у році 2017-му рішення одруження офіційно засвідчили 205 пар. На жаль, рік запам’ятається рушійним для 31 сім’ї, і це аж на 20 розлучень більше, як було у році 2017-му.Згідно зі статистикою Горохівського РАЦСу, 2018-ий рік подарував іменини 466 діточкам (в минулому році було здійснено 444 реєстрації народження). До слова, Горохівський відділ державної реєстрації актів цивільного стану бере участь у пілотному проекті щодо державної реєстрації народжень у пологовому відділенні: у минулому році зручною послугою прийому необхідних для цього документів та видачею свідоцтв про народження відразу у пологовому відділенні скористалися 207 батьків (минулоріч таких було 132).Звісно, щасливі тати й мами з любов’ю вибирали для своїх новонароджених наймиліші серцю імена. Серед них і рідковживані: для хлопчиків – Адам, Влас, Аян, Арам, Станіслав, Мурат, Даніель, Орест, Даниїл, Дамір; для дівчаток Аріна Іларія, Аліса, Віталіна, Анна-Марія, Іннеса, Евеліна, Златослава, Ніка, Анжеліка, Віолета, Альбіна, Кіра, Меланія, Мія, Аміна.Найчастіше дівчаток називали Міланами, Златами, Аннами, Софіми, Христинами, Даринами, Катеринами, Вероніками, хлопчиків – Тимофіями, Андріями, Матвіями, Артемами, Миколками, Дмитриками, Богданами, Олександрами, Романами, Владиславами, Максимами.На жаль, у році, що минув, 791 родина назавжди попрощалася зі своїми рідними, однак померлих на 51 менше, ніж зареєстровано минулоріч.

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