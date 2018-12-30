вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*

У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
13 березня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт гурту The HARDKISS з новим студійним альбомом «Залізна ластівка».

«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе, — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна. — «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою».

Новий альбом гурту Юлія Саніна порівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе.

«За останні рік-два нам вручили стільки нагород і премій —багато хто думає, що ми знаємо рецепт дива, — продовжує розповідь Юлія. —Насправді все набагато простіше: ми просто робимо музику, яка нам самим подобається. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі. А цієї осені ми запрошуємо всіх своїх друзів у подорож. Наша «Залізна ластівка» летить у безмежний космос».

До концерту ще 2 місяці, але квитків залишилось вже зовсім мало.

Придбати їх можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/the-hardkiss-zalizna-lastivka-lutsk
Довідка: +380 (68) 525 90 09.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Промінь, The HARDKISS, концерт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Заміж за іноземця: лучанка розповіла про особливості шлюбу з турком
ТОП-5 волинських фірм, які платять 10-18 тисяч гривень зарплати
На Волині священику УПЦ (МП) заборонили служіння через бажання приєднатися до ПЦУ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розповіли, у яких школах на Волині продовжили канікули
Сьогодні, 13:33
У грудні на Волині найбільше подорожчали овочі, а сало – впало в ціні
Сьогодні, 13:22
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 13:13
Мурат, Меланія, Аян: які імена малюкам дають новоспечені батьки Горохівського району
Сьогодні, 12:59
У Києві затримали чоловіка, який обстріляв школу
Сьогодні, 12:43
Схожі новини
Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»* Дитячі розваги «Щедрик» у «Промені»*
13 січень, 18:07
У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»* У «Промені» виступить Сергій Притула з «Вар’яти шоу»*
13 січень, 13:10
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS* У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
01 січень, 18:00
«Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт* «Вар’яти шоу» у «Промені»: з’явився додатковий концерт*
30 грудень, 2018, 13:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни не впустили до церкви єпископа УПЦ (МП) Нафанаїла
13 січень, 11:47
 2
Розповіли, у яких школах на Волині продовжили канікули
Сьогодні, 13:33
 0
У грудні на Волині найбільше подорожчали овочі, а сало – впало в ціні
Сьогодні, 13:22
 0
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 13:13
 0
Мурат, Меланія, Аян: які імена малюкам дають новоспечені батьки Горохівського району
Сьогодні, 12:59
 0
Медіа
відео
1/8