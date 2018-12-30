У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*





«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе, — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна. — «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою».



Новий альбом гурту Юлія Саніна порівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе.



«За останні рік-два нам вручили стільки нагород і премій —багато хто думає, що ми знаємо рецепт дива, — продовжує розповідь Юлія. —Насправді все набагато простіше: ми просто робимо музику, яка нам самим подобається. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі. А цієї осені ми запрошуємо всіх своїх друзів у подорож. Наша «Залізна ластівка» летить у безмежний космос».



До концерту ще 2 місяці, але квитків залишилось вже зовсім мало.



Придбати їх можна за посиланням:

Довідка: +380 (68) 525 90 09.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 13 березня у РЦ «Промінь» відбудеться концерт гурту The HARDKISS з новим студійним альбомом «Залізна ластівка».«Ми так любимо поєднувати непоєднуване. У текстах і заголовках ми намагаємося шукати такі образи, які б говорили самі за себе, — розповідає фронтвумен гурту Юлія Саніна. — «Залізна ластівка» — це і жива істота, птаха, і космічний корабель, який тримає чіткий курс. Легкість і свободу ми поєднали зі сміливістю та силою».Новий альбом гуртупорівнює з цілісним коконом, у якому панує своя атмосфера. Лірика стане інтимнішою, звучання треків більш електронним, а більша частина матеріалу буде українською. Серед нових пісень кожен знайде історію про себе і для себе.«За останні рік-два нам вручили стільки нагород і премій —багато хто думає, що ми знаємо рецепт дива, — продовжує розповідь Юлія. —Насправді все набагато простіше: ми просто робимо музику, яка нам самим подобається. Ми будемо продовжувати в тому ж дусі. А цієї осені ми запрошуємо всіх своїх друзів у подорож. Наша «Залізна ластівка» летить у безмежний космос».До концерту ще 2 місяці, але квитків залишилось вже зовсім мало.Придбати їх можна за посиланням: https://lutsk.karabas.com/ua/the-hardkiss-zalizna-lastivka-lutsk Довідка: +380 (68) 525 90 09.

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