У грудні на Волині найбільше подорожчали овочі, а сало – впало в ціні
Сьогодні, 13:22
На споживчому ринку Волинської області у грудні 2018 року ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 1,4%.
Найбільше подорожчали овочі (на 17,2%), - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Зросли ціни на сметану, молоко, рибу та продукти з риби, хліб, фрукти, кисломолочну продукцію, сири, свинину, макаронні вироби на 4,3–0,6%. В той же час подешевшали сало, цукор, рис, яловичина та телятина, м'ясо птиці, яйця, масло на 5,4–0,7%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,9%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,1% відбулося за рахунок підвищення тарифів на опалення на 10,6%, гарячу воду – на 10,5%. Зниження цін на транспорт у цілому на 2,8% зумовлено здешевленням палива та мастил на 5,7%. Разом з тим подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,2%.
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Найбільше подорожчали овочі (на 17,2%), - повідомили у Головному управлінні статистики у Волинській області.
Зросли ціни на сметану, молоко, рибу та продукти з риби, хліб, фрукти, кисломолочну продукцію, сири, свинину, макаронні вироби на 4,3–0,6%. В той же час подешевшали сало, цукор, рис, яловичина та телятина, м'ясо птиці, яйця, масло на 5,4–0,7%.
Алкогольні напої та тютюнові вироби зросли в ціні на 0,6%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,9%.
Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,1% відбулося за рахунок підвищення тарифів на опалення на 10,6%, гарячу воду – на 10,5%. Зниження цін на транспорт у цілому на 2,8% зумовлено здешевленням палива та мастил на 5,7%. Разом з тим подорожчав проїзд в автодорожньому пасажирському транспорті на 1,2%.
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