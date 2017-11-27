Розповіли, у яких школах на Волині продовжили канікули





Про це розповіла заступник начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, - пише



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Проте, точної цифри вона не назвала. З її слів, до 21 січня канікули продовжили у школах Луцька та в одній із шкіл Локачинського району, до 18 січня на канікулах перебуватимуть учні села Перевали Турійського району.



"На тиждень канікули продовжили і в половині спеціалізованих освітніх закладів краю", - каже Тетяна Соломіна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у більшості шкіл 14 січня відновилося навчання після канікул.Про це розповіла заступник начальника обласного управління освіти, - пише Суспільне Волині Проте, точної цифри вона не назвала. З її слів, до 21 січня канікули продовжили у школах Луцька та в одній із шкіл Локачинського району, до 18 січня на канікулах перебуватимуть учні села Перевали Турійського району."На тиждень канікули продовжили і в половині спеціалізованих освітніх закладів краю", - каже Тетяна Соломіна.

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