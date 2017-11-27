Розповіли, у яких школах на Волині продовжили канікули
Сьогодні, 13:33
На Волині у більшості шкіл 14 січня відновилося навчання після канікул.
Про це розповіла заступник начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, - пише Суспільне Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Через кір у луцьких школах продовжили канікули
Проте, точної цифри вона не назвала. З її слів, до 21 січня канікули продовжили у школах Луцька та в одній із шкіл Локачинського району, до 18 січня на канікулах перебуватимуть учні села Перевали Турійського району.
"На тиждень канікули продовжили і в половині спеціалізованих освітніх закладів краю", - каже Тетяна Соломіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповіла заступник начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, - пише Суспільне Волині.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Через кір у луцьких школах продовжили канікули
Проте, точної цифри вона не назвала. З її слів, до 21 січня канікули продовжили у школах Луцька та в одній із шкіл Локачинського району, до 18 січня на канікулах перебуватимуть учні села Перевали Турійського району.
"На тиждень канікули продовжили і в половині спеціалізованих освітніх закладів краю", - каже Тетяна Соломіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Відомий священик з Волині оприлюднив переклад Томосу
Сьогодні, 13:52
Петро Порошенко привезе Томос до Луцька
Сьогодні, 13:52
Розповіли, у яких школах на Волині продовжили канікули
Сьогодні, 13:33
У «Промені» виступить гурт The HARDKISS*
Сьогодні, 13:13