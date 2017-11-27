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Розповіли, у яких школах на Волині продовжили канікули

Розповіли, у яких школах на Волині продовжили канікули
На Волині у більшості шкіл 14 січня відновилося навчання після канікул.

Про це розповіла заступник начальника обласного управління освіти Тетяна Соломіна, - пише Суспільне Волині.

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Проте, точної цифри вона не назвала. З її слів, до 21 січня канікули продовжили у школах Луцька та в одній із шкіл Локачинського району, до 18 січня на канікулах перебуватимуть учні села Перевали Турійського району.

"На тиждень канікули продовжили і в половині спеціалізованих освітніх закладів краю", - каже Тетяна Соломіна.

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Теги: школи, хворі, Волинь, канікули
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