ТРЦ «ПортCity» розігрує путівку на двох до Таїланду*

Вже зовсім скоро у ТРЦ «ПортCity» відбудеться розіграш путівки на двох до Таїланду.Умови зовсім прості. З 14 січня по 14 лютого робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів. Присутність обов'язкова.Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ «ПортCity»!Відпочинок в Тайланді на двох на 10 днів чекає саме на Вас.