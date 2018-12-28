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ТРЦ «ПортCity» розігрує путівку на двох до Таїланду*

ТРЦ «ПортCity» розігрує путівку на двох до Таїланду*
Вже зовсім скоро у ТРЦ «ПортCity» відбудеться розіграш путівки на двох до Таїланду.

Умови зовсім прості. З 14 січня по 14 лютого робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.

14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів. Присутність обов'язкова.

Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ «ПортCity»!

Відпочинок в Тайланді на двох на 10 днів чекає саме на Вас.

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Теги: ПортCity
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