ТРЦ «ПортCity» розігрує путівку на двох до Таїланду*
Сьогодні, 14:25
Вже зовсім скоро у ТРЦ «ПортCity» відбудеться розіграш путівки на двох до Таїланду.
Умови зовсім прості. З 14 січня по 14 лютого робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.
14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів. Присутність обов'язкова.
Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ «ПортCity»!
Відпочинок в Тайланді на двох на 10 днів чекає саме на Вас.
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Умови зовсім прості. З 14 січня по 14 лютого робіть покупки у закладах ТРЦ «ПортCity» (окрім гіпермаркету «Там Там») єдиним чеком на 300 гривень та більше, вказуйте своє прізвище, ім’я та номер телефону на звороті чеку та опускайте його у лототрон, що знаходиться у холі на 1 поверсі ТРЦ.
14 лютого о 19:00 відбудеться розіграш та оголошення результатів. Присутність обов'язкова.
Станьте тим щасливчиком, який поїде у захоплюючу подорож від ТРЦ «ПортCity»!
Відпочинок в Тайланді на двох на 10 днів чекає саме на Вас.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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