Судили пенсіонерку, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак
Сьогодні, 14:02
На Дніпропетровщині судили пенсіонерку, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак.
Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, - пише ТСН.
Як повідомляється, 60-річну громадянку визнали винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).
Інцидент стався у серпні 2018 року в селі Девладове Софіївського району. Жінка поклала безпритульного собаку в поліетиленовий мішок та, не зважаючи на прохання дітей та дорослих, 5 разів вдарила ним об бетонне покриття дороги. В результаті тварина отримали несумісні з життям тілесні ушкодження. Після цього пенсіонерка викинула її у яму зі сміттям.
Через кілька днів вона скоїла ще один умисний злочин. Зловмисниця забила лопатою безпритульного собаку.
Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, на підставі ст.75 КК України її звільнили від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.
Як відомо, 22 червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з ними.
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Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, - пише ТСН.
Як повідомляється, 60-річну громадянку визнали винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).
Інцидент стався у серпні 2018 року в селі Девладове Софіївського району. Жінка поклала безпритульного собаку в поліетиленовий мішок та, не зважаючи на прохання дітей та дорослих, 5 разів вдарила ним об бетонне покриття дороги. В результаті тварина отримали несумісні з життям тілесні ушкодження. Після цього пенсіонерка викинула її у яму зі сміттям.
Через кілька днів вона скоїла ще один умисний злочин. Зловмисниця забила лопатою безпритульного собаку.
Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, на підставі ст.75 КК України її звільнили від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.
Як відомо, 22 червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з ними.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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