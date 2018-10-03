Судили пенсіонерку, яка на очах у дітей вбивала безпритульних собак





Про це повідомляє прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, - пише



Як повідомляється, 60-річну громадянку визнали винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.299 КК України (жорстоке поводження з тваринами).



Інцидент стався у серпні 2018 року в селі Девладове Софіївського району. Жінка поклала безпритульного собаку в поліетиленовий мішок та, не зважаючи на прохання дітей та дорослих, 5 разів вдарила ним об бетонне покриття дороги. В результаті тварина отримали несумісні з життям тілесні ушкодження. Після цього пенсіонерка викинула її у яму зі сміттям.



Через кілька днів вона скоїла ще один умисний злочин. Зловмисниця забила лопатою безпритульного собаку.



Суд призначив жінці покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Однак, на підставі ст.75 КК України її звільнили від відбування покарання у вигляді позбавлення волі з випробувальним строком на 3 роки.



Як відомо, 22 червня 2017 року Верховна Рада прийняла закон, який передбачає посилення кримінальної та адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з ними.





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