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У селі на Волині Ford злетів у кювет

У селі на Волині Ford злетів у кювет
У селі Бихів Любешівського району мікроавтобус Ford Transit злетів у кювет.

Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.

Інцидент трапився 14 січня о 11:27.

На пункт зв’язку служби порятунку надійшло повідомлення, що автомобільній дорозі Любешів-Бірки поблизу автобусної зупинки села Бихів мікроавтобус з’їхав у кювет.

За викликом на допомогу прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова, які о 12:30 за допомогою тросу здійснили буксирування автомобіля на безпечну ділянку дороги.
У селі на Волині Ford злетів у кювет
У селі на Волині Ford злетів у кювет

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Теги: Бихів, Волинь, погода
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