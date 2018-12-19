У селі на Волині Ford злетів у кювет
Сьогодні, 14:20
У селі Бихів Любешівського району мікроавтобус Ford Transit злетів у кювет.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 14 січня о 11:27.
На пункт зв’язку служби порятунку надійшло повідомлення, що автомобільній дорозі Любешів-Бірки поблизу автобусної зупинки села Бихів мікроавтобус з’їхав у кювет.
За викликом на допомогу прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова, які о 12:30 за допомогою тросу здійснили буксирування автомобіля на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.
Інцидент трапився 14 січня о 11:27.
На пункт зв’язку служби порятунку надійшло повідомлення, що автомобільній дорозі Любешів-Бірки поблизу автобусної зупинки села Бихів мікроавтобус з’їхав у кювет.
За викликом на допомогу прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова, які о 12:30 за допомогою тросу здійснили буксирування автомобіля на безпечну ділянку дороги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У місті на Волині злодійка поцупила з магазину товар
Сьогодні, 14:31
ТРЦ «ПортCity» розігрує путівку на двох до Таїланду*
Сьогодні, 14:25
У селі на Волині Ford злетів у кювет
Сьогодні, 14:20
Петро Порошенко привезе Томос до Луцька
Сьогодні, 13:52