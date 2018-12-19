У селі на Волині Ford злетів у кювет





Про це повідомили у



Інцидент трапився 14 січня о 11:27.



На пункт зв’язку служби порятунку надійшло повідомлення, що автомобільній дорозі Любешів-Бірки поблизу автобусної зупинки села Бихів мікроавтобус з’їхав у кювет.



За викликом на допомогу прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова, які о 12:30 за допомогою тросу здійснили буксирування автомобіля на безпечну ділянку дороги.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Бихів Любешівського району мікроавтобус Ford Transit злетів у кювет.Про це повідомили у прес-службі У ДСНС у Волинській області.Інцидент трапився 14 січня о 11:27.На пункт зв’язку служби порятунку надійшло повідомлення, що автомобільній дорозі Любешів-Бірки поблизу автобусної зупинки села Бихів мікроавтобус з’їхав у кювет.За викликом на допомогу прибули працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Любешова, які о 12:30 за допомогою тросу здійснили буксирування автомобіля на безпечну ділянку дороги.

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