У місті на Волині злодійка поцупила з магазину товар





Злодійкою виявилась пенсіонерка ромської національності, котра зареєстрована у Рожищенському районі, - пише



Перебуваючи у торговому залі «Салюту», жінка прихопила з собою пляшку горілки, гель та два флакони лаку.



На злодійку склали протокол про адміністративне порушення.

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