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У місті на Волині злодійка поцупила з магазину товар

У місті на Волині злодійка поцупила з магазину товар
У Володимирі-Волинському жінка вкрала у магазині товар.

Злодійкою виявилась пенсіонерка ромської національності, котра зареєстрована у Рожищенському районі, - пише Володимир медіа.

Перебуваючи у торговому залі «Салюту», жінка прихопила з собою пляшку горілки, гель та два флакони лаку.

На злодійку склали протокол про адміністративне порушення.

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Теги: злодійка, ромка, Володимир
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