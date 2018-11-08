У місті на Волині злодійка поцупила з магазину товар
Сьогодні, 14:31
У Володимирі-Волинському жінка вкрала у магазині товар.
Злодійкою виявилась пенсіонерка ромської національності, котра зареєстрована у Рожищенському районі, - пише Володимир медіа.
Перебуваючи у торговому залі «Салюту», жінка прихопила з собою пляшку горілки, гель та два флакони лаку.
На злодійку склали протокол про адміністративне порушення.
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Злодійкою виявилась пенсіонерка ромської національності, котра зареєстрована у Рожищенському районі, - пише Володимир медіа.
Перебуваючи у торговому залі «Салюту», жінка прихопила з собою пляшку горілки, гель та два флакони лаку.
На злодійку склали протокол про адміністративне порушення.
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