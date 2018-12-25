На Волині дитина отримала страшні опіки від котла





Інцидент трапився 14 січня близько шостої ранку. Про це розповів Андрій Гук, заступник головного лікаря КНП «Любешівська ЦРЛ», - пише газета



Зазначається, що юнак отримав опіки гарячою парою через несправність котла. Потерпілому надали медичну допомогу, але для подальшого лікування хлопця направили до обласного опікового центру в Луцьк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неповнолітній житель Любешівського району з опіками кистей рук, колін та обличчя потрапив до лікарні.Інцидент трапився 14 січня близько шостої ранку. Про це розповів Андрій Гук, заступник головного лікаря КНП «Любешівська ЦРЛ», - пише газета Нове життя. Зазначається, що юнак отримав опіки гарячою парою через несправність котла. Потерпілому надали медичну допомогу, але для подальшого лікування хлопця направили до обласного опікового центру в Луцьк.

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