На Волині дитина отримала страшні опіки від котла
Сьогодні, 14:38
Неповнолітній житель Любешівського району з опіками кистей рук, колін та обличчя потрапив до лікарні.
Інцидент трапився 14 січня близько шостої ранку. Про це розповів Андрій Гук, заступник головного лікаря КНП «Любешівська ЦРЛ», - пише газета Нове життя.
Зазначається, що юнак отримав опіки гарячою парою через несправність котла. Потерпілому надали медичну допомогу, але для подальшого лікування хлопця направили до обласного опікового центру в Луцьк.
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Інцидент трапився 14 січня близько шостої ранку. Про це розповів Андрій Гук, заступник головного лікаря КНП «Любешівська ЦРЛ», - пише газета Нове життя.
Зазначається, що юнак отримав опіки гарячою парою через несправність котла. Потерпілому надали медичну допомогу, але для подальшого лікування хлопця направили до обласного опікового центру в Луцьк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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