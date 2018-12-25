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На Волині дитина отримала страшні опіки від котла

На Волині дитина отримала страшні опіки від котла
Неповнолітній житель Любешівського району з опіками кистей рук, колін та обличчя потрапив до лікарні.

Інцидент трапився 14 січня близько шостої ранку. Про це розповів Андрій Гук, заступник головного лікаря КНП «Любешівська ЦРЛ», - пише газета Нове життя.

Зазначається, що юнак отримав опіки гарячою парою через несправність котла. Потерпілому надали медичну допомогу, але для подальшого лікування хлопця направили до обласного опікового центру в Луцьк.


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Теги: опіки, Любешів
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