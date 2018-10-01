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Синоптики дали прогноз погоди на тиждень

Синоптики дали прогноз погоди на тиждень
Впродовж 14-18 січня не слід очікувати погіршення погодних умов.

Про це повідомив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик, - пише УНН.

"На цьому тижні ніяких погодних негараздів не буде. Періодично сніжитиме, невеликий до помірного снігу, температура від +1 до -5 градусів протягом доби, тобто, вдень +1…-1, вночі – 3-5 градусів морозу", - зазначив Білик.

За словами синоптика, не буде і значного потепління найближчим часом.

"Єдине, на півдні та заході країни на цьому тижні денні температури матимуть додатні значення – 2-3 градуси тепла, на півдні – до + 5", - додав Білик.

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Теги: прогноз, погода, синоптики, зима
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