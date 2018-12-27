За останній тиждень на Волині – сотня хворих на кір. ФОТО
Сьогодні, 15:05
Щодня на Волині медики фіксують до 30 хворих на кір.
Кількість хворих на кір на Волині зростає. За останній тиждень захворіли на кір 98 волинян проти дев'яноста випадків попереднього тижня, - розповіла кореспондентам Суспільного директорка обласного лабораторного центру Наталія Янко.
За її словами, з початку року щодня в області реєструють від 20 до 30 хворих.
"Було зареєстровано 193 випадки. За минулий рік був 2371 випадок. І кожен день у нас реєструється від 20 до 30 випадків захворюваності на кір. Хочу звернути увагу, що серед хворих на кір збільшився відсоток дорослих і він становить близько 50%. Серед дітей найбільш ураженими є діти від 1 до 4 років. Єдиний спосіб вберегтися від кору - це - щеплення."
Не завжди щеплення є гарантією, що людина не занедужає кором, каже Наталія.
"Приблизно у 15% людей, котрі отримали щеплення може не вироблятися імунітет. Було і таке, що просили батьків у лікарів, про довідку для садочків, хоча насправді щеплення не робилося".
За словами Янко, Волинь за даними Центру громадського здоров'я з початку року знаходиться на 90 місці за показниками захворюваності на кір.
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Кількість хворих на кір на Волині зростає. За останній тиждень захворіли на кір 98 волинян проти дев'яноста випадків попереднього тижня, - розповіла кореспондентам Суспільного директорка обласного лабораторного центру Наталія Янко.
За її словами, з початку року щодня в області реєструють від 20 до 30 хворих.
"Було зареєстровано 193 випадки. За минулий рік був 2371 випадок. І кожен день у нас реєструється від 20 до 30 випадків захворюваності на кір. Хочу звернути увагу, що серед хворих на кір збільшився відсоток дорослих і він становить близько 50%. Серед дітей найбільш ураженими є діти від 1 до 4 років. Єдиний спосіб вберегтися від кору - це - щеплення."
Не завжди щеплення є гарантією, що людина не занедужає кором, каже Наталія.
"Приблизно у 15% людей, котрі отримали щеплення може не вироблятися імунітет. Було і таке, що просили батьків у лікарів, про довідку для садочків, хоча насправді щеплення не робилося".
За словами Янко, Волинь за даними Центру громадського здоров'я з початку року знаходиться на 90 місці за показниками захворюваності на кір.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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