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За останній тиждень на Волині – сотня хворих на кір. ФОТО

За останній тиждень на Волині – сотня хворих на кір. ФОТО
Щодня на Волині медики фіксують до 30 хворих на кір.

Кількість хворих на кір на Волині зростає. За останній тиждень захворіли на кір 98 волинян проти дев'яноста випадків попереднього тижня, - розповіла кореспондентам Суспільного директорка обласного лабораторного центру Наталія Янко.

За її словами, з початку року щодня в області реєструють від 20 до 30 хворих.

"Було зареєстровано 193 випадки. За минулий рік був 2371 випадок. І кожен день у нас реєструється від 20 до 30 випадків захворюваності на кір. Хочу звернути увагу, що серед хворих на кір збільшився відсоток дорослих і він становить близько 50%. Серед дітей найбільш ураженими є діти від 1 до 4 років. Єдиний спосіб вберегтися від кору - це - щеплення."

Не завжди щеплення є гарантією, що людина не занедужає кором, каже Наталія.

"Приблизно у 15% людей, котрі отримали щеплення може не вироблятися імунітет. Було і таке, що просили батьків у лікарів, про довідку для садочків, хоча насправді щеплення не робилося".

За словами Янко, Волинь за даними Центру громадського здоров'я з початку року знаходиться на 90 місці за показниками захворюваності на кір.


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Теги: кір, хвороба, Волинь
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