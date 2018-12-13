Волинська митниця перерахувала до держбюджету більше десяти мільярдів гривень

Волинська митниця ДФС у 2018 році перерахувала до державноїскарбниці 10 мільярдів 80 мільйонів гривень митних платежів. Це на 2,3 мільярди гривень більше 2017-го року і становить 109,5 відсотків виконання доведеного розписом державного бюджету України індикативного показника.Відтак, середньоденний показник надходжень за підсумками роботиволинських митників впродовж року склав 40,5 млн грн.Збільшення надходження митних платежів на третину відбулося зарахунок збільшення обсягів ввезення вантажних (у 3,4 рази) та легкових автомобілів (у 2,3 рази), мінеральних добрив та машин автоматичного оброблення інформації.Із сум перевиконання по обсягах мита, акцизного податку та податку на додану вартість на реконструкцію/поточний ремонт автомобільних доріг Волині у 2018 році перерахували 154,6 млн грн.Загалом протягом дії так званого «митного експерименту» у 2015-2018 роках – 1 млрд 140 млн гривень.