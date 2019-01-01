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За розбудову ПЦУ Порошенко нагородив орденом екс-керівника єпархії на Волині

За розбудову ПЦУ Порошенко нагородив орденом екс-керівника єпархії на Волині
Колишнього керівника Володимир-Волинської єпархії Володимира Шостацького (Симеона) відзначили орденом.

Про це йдеться в указі Петра Порошенка від 13 січня.

Митрополит отримав орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня за значний внесок в утвердження духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди, вагомі особисті заслуги у розбудові незалежної Православної церкви України, багаторічне сумлінне служіння українському народові.

Нагадаємо, 4 травня 1996 року Володимира Шостацького (Симеона) висвятили на єпископа Володимир-Волинського і Ковельського, керівника новоствореної Володимир-Волинської єпархії.

Рішенням Священного Синоду Української православної церкви від 10 червня 2007 року він призначений архієпископом Вінницьким і Могилів-Подільським, керівником Вінницької єпархії.

Володимир Шостацький (Симеон) єдиний з 83 учасників Собору Української УПЦ (МП) не підписав постанову екстреного Синоду від 13 листопада 2018 року, який відбувся в Києво-Печерській лаврі і на якому було прийнято рішення про визнання неканонічним рішення Синоду Константинопольського патріархату стосовно українського церковного питання.

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Теги: орден, церква, ПЦУ
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