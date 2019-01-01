За розбудову ПЦУ Порошенко нагородив орденом екс-керівника єпархії на Волині

Колишнього керівника Володимир-Волинської єпархіївідзначили орденом.Про це йдеться в указівід 13 січня.Митрополит отримав орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня за значний внесок в утвердження духовності, милосердя та міжконфесійної злагоди, вагомі особисті заслуги у розбудові незалежної Православної церкви України, багаторічне сумлінне служіння українському народові.Нагадаємо, 4 травня 1996 року Володимира Шостацького (Симеона) висвятили на єпископа Володимир-Волинського і Ковельського, керівника новоствореної Володимир-Волинської єпархії.Рішенням Священного Синоду Української православної церкви від 10 червня 2007 року він призначений архієпископом Вінницьким і Могилів-Подільським, керівником Вінницької єпархії.Володимир Шостацький (Симеон) єдиний з 83 учасників Собору Української УПЦ (МП) не підписав постанову екстреного Синоду від 13 листопада 2018 року, який відбувся в Києво-Печерській лаврі і на якому було прийнято рішення про визнання неканонічним рішення Синоду Константинопольського патріархату стосовно українського церковного питання.