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Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО

Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО
У ніч на 14 січня у Рівненській області без збитків не обійшлося.

Так, у селі Ходоси Рівненського району на даху зупинки можна було побачити ворота та віз, - пише Рівне вечірнє.

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Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО

Підводи на даху зупинок красувалися й у селі Бронники Рівненського району.
Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО

Та у селі Дивень Корецького району.

Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО

А у Листвині Дубенського району хтось залишив воза на балконі.

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Теги: щедрувальники, збитки, віз
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