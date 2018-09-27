Щедрувальники на Рівненщині повиставляли вози на дахи зупинок. ФОТО
Сьогодні, 16:08
У ніч на 14 січня у Рівненській області без збитків не обійшлося.
Так, у селі Ходоси Рівненського району на даху зупинки можна було побачити ворота та віз, - пише Рівне вечірнє.
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Підводи на даху зупинок красувалися й у селі Бронники Рівненського району.
Та у селі Дивень Корецького району.
А у Листвині Дубенського району хтось залишив воза на балконі.
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Так, у селі Ходоси Рівненського району на даху зупинки можна було побачити ворота та віз, - пише Рівне вечірнє.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Ковельщині щедрувальники поставили два вози на дах зупинки
Підводи на даху зупинок красувалися й у селі Бронники Рівненського району.
Та у селі Дивень Корецького району.
А у Листвині Дубенського району хтось залишив воза на балконі.
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