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У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути

У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути
У Луцьку планують знайти перевізників на автобусні маршрути № 17 та № 17а.

Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.

Зазначають, що потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.

У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5.

Також перевізник має забезпечити належне функіонування системи МАК на автобусах.

На маршруті має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.

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Теги: маршрутка, Луцьк, проект рішення, перевізник
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Коментарі 1
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Міськрада, досить курити смішну травичку! Який МІНІМУМ ОДИН АВТОБУС? Досить перетворювати пасажирів на лохів ще в процесі підписання договору з перевізником! На Конякіна живе КУПА людей, цей маршрут крім того сполучує два РИНКИ, на вул. Конякіна розташована АВТОСТАНЦІЯ, там МІНІМУМ 3-4 автобуси має їздити, і не так, як зараз - базар закритий - Конякіна стає захолустям, де нічого не їздить, ні 28, ні 17, ні 17а. Бо люди скоро подякують - вибори не за горами!
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