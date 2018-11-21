У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути
Сьогодні, 16:45
У Луцьку планують знайти перевізників на автобусні маршрути № 17 та № 17а.
Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.
Зазначають, що потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.
У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5.
Також перевізник має забезпечити належне функіонування системи МАК на автобусах.
На маршруті має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.
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Про це йдеться у проекті рішення виконкому Луцькради.
Зазначають, що потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.
У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5.
Також перевізник має забезпечити належне функіонування системи МАК на автобусах.
На маршруті має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.
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Коментарі 1
Міськрада, досить курити смішну травичку! Який МІНІМУМ ОДИН АВТОБУС? Досить перетворювати пасажирів на лохів ще в процесі підписання договору з перевізником! На Конякіна живе КУПА людей, цей маршрут крім того сполучує два РИНКИ, на вул. Конякіна розташована АВТОСТАНЦІЯ, там МІНІМУМ 3-4 автобуси має їздити, і не так, як зараз - базар закритий - Конякіна стає захолустям, де нічого не їздить, ні 28, ні 17, ні 17а. Бо люди скоро подякують - вибори не за горами!
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