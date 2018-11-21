У Луцьку шукатимуть перевізників на два маршрути





Про це йдеться у



Зазначають, що потреба у пошуку перевізників на ці маршрути виникла через наближення закінчення терміну дії договорів на перевезення пасажирів.



У конкурсі можуть брати участь автобуси категорії М3 класу I з екологічними показниками не нижче Євро-5.



Також перевізник має забезпечити належне функіонування системи МАК на автобусах.



На маршруті має курсувати мінімум один автобус. Термін заключення договору з перевізником – три роки.

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