Лучан кличуть на «живий ланцюг»
Сьогодні, 16:56
У Луцьку з нагоди відзначення Дня Соборності України відбудеться акція символічного єднання «Живий ланцюг у Луцьку».
Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Нагадаємо, що саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.
Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.
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Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.
Нагадаємо, що саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.
Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
продовжується 100 років! А що в реальності?
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