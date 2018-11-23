Лучан кличуть на «живий ланцюг»

У Луцьку з нагоди відзначення Дня Соборності України відбудеться акція символічного єднання «Живий ланцюг у Луцьку».Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Нагадаємо, що саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.