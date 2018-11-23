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Лучан кличуть на «живий ланцюг»

Лучан кличуть на «живий ланцюг»
У Луцьку з нагоди відзначення Дня Соборності України відбудеться акція символічного єднання «Живий ланцюг у Луцьку».

Захід відбудеться 22 січня о 12:00 на Театральний майдані міста, - інформує департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Нагадаємо, що саме у цей день, 100 років тому, відбулось історичне об'єднання Сходу та Заходу України в єдину соборну державу – проголошено Акт Злуки УНР та ЗУНР.

Ланцюг формуватиметься від головної площі міста уздовж вулиці Лесі Українки до площі Возз’єднання. Після цього усі учасники розгорнуть державний прапор України на Театральному майдані.


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Теги: живий ланцюг, Луцьк, акція
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продовжується 100 років! А що в реальності?
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