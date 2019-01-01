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Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО

Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Після тривалих морозів лід потрохи скував озера Шацького району.

І на озера почали виходити перші ковзанярі, а також любителі зимової риболовлі, - пише Район.Шацьк.

Не лякають таких екстремалів ні морози, ні навіть те, що за декілька годинне сидіння на холоді на вудку так нічого і не попадеться.

А найбільше полюбляють рибалити не тільки місцеві, а й жителі сусідніх районів, на озерах Велике Чорне, Люцимер та Світязь.

Світлинами свого улову та самого процесу риболовлі шачани залюбки діляться у соцмережах.
Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО

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Теги: рибалка, Шацьк
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