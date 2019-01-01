Зимова рибалка на Шацьких озерах. ФОТО
Сьогодні, 17:02
Після тривалих морозів лід потрохи скував озера Шацького району.
І на озера почали виходити перші ковзанярі, а також любителі зимової риболовлі, - пише Район.Шацьк.
Не лякають таких екстремалів ні морози, ні навіть те, що за декілька годинне сидіння на холоді на вудку так нічого і не попадеться.
А найбільше полюбляють рибалити не тільки місцеві, а й жителі сусідніх районів, на озерах Велике Чорне, Люцимер та Світязь.
Світлинами свого улову та самого процесу риболовлі шачани залюбки діляться у соцмережах.
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І на озера почали виходити перші ковзанярі, а також любителі зимової риболовлі, - пише Район.Шацьк.
Не лякають таких екстремалів ні морози, ні навіть те, що за декілька годинне сидіння на холоді на вудку так нічого і не попадеться.
А найбільше полюбляють рибалити не тільки місцеві, а й жителі сусідніх районів, на озерах Велике Чорне, Люцимер та Світязь.
Світлинами свого улову та самого процесу риболовлі шачани залюбки діляться у соцмережах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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