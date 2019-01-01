У Києво-Печерській лаврі – пожежа





Про це повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, - пише



"Горить двоповерхова недіюча будівля. За попередніми даними, сталось загорання в одній із кімнат на другому поверсі з переходом на дах будинку", - зазначила прес-секретар.



За її словами, на місці пожежі працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь.



При цьому Водолага додала, що в цій будівлі велась реконструкція.



Нагадаємо, вісім ікон, дерев’яну чашу та хрест не знайшли під час інвентаризації цінностей у Києво-Печерській лаврі, стверджує заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На території Києво-Печерської лаври у столиці загорілась одна із будівель.Про це повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, - пише УНН "Горить двоповерхова недіюча будівля. За попередніми даними, сталось загорання в одній із кімнат на другому поверсі з переходом на дах будинку", - зазначила прес-секретар.За її словами, на місці пожежі працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь.При цьому Водолага додала, що в цій будівлі велась реконструкція.Нагадаємо, вісім ікон, дерев’яну чашу та хрест не знайшли під час інвентаризації цінностей у Києво-Печерській лаврі, стверджує заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко.

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