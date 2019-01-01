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У Києво-Печерській лаврі – пожежа

У Києво-Печерській лаврі – пожежа
На території Києво-Печерської лаври у столиці загорілась одна із будівель.

Про це повідомила керівник прес-служби ГУ ДСНС у Києві Світлана Водолага, - пише УНН.

"Горить двоповерхова недіюча будівля. За попередніми даними, сталось загорання в одній із кімнат на другому поверсі з переходом на дах будинку", - зазначила прес-секретар.

За її словами, на місці пожежі працюють рятувальники, які намагаються загасити вогонь.

При цьому Водолага додала, що в цій будівлі велась реконструкція.

Нагадаємо, вісім ікон, дерев’яну чашу та хрест не знайшли під час інвентаризації цінностей у Києво-Печерській лаврі, стверджує заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко.

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Теги: Лавра, пожежа
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