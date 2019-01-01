У Президента прокоментували інцидент зі священиками УПЦ (МП), яких не пустили в церкву на Волині





Про це заявив керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента України Юрій Рубан в ефірі одного з телеканалів, передає



"Якщо виникає конфлікт такого роду між священиком і громадою, і громада не підтримує священика, то тоді священику краще пошукати собі іншу громаду. Значить, він не зумів знайти і слова віри, і слова навчання, які би повели за ним громаду. Якщо священик не розуміє, що громада хоче української церкви, а він їй товче і далі мантри про те, що без Кирила ми не обійдемося, то, звичайно, що такий результат абсолютно очікуваний", - зазначив він.



За його словами, переважна більшість православних в Україні хоче мати Помісну церкву в Україні. Раніше парафіян зупиняв психологічний фактор невизнання української церкви Київського патріархату, тепер, коли церква отримала Томос, парафіяни будуть переходити до ПЦУ.



При цьому він додав, що часові рамки переходу будуть різні для кожної парафії.



Нагадаємо, громада села Красноволя Маневицького району



У неділю, 13 січня, до храму приїхав єпископ Луцький та Волинський УПЦ (МП) Нафанаїл з іншими священиками, аби показати, що ніякого переходу не відбулося. Проте громада вирішила не пускати представників московського патріархату до церкви.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У випадку, якщо парафіяни не підтримують позицію священика, який не хоче переходити до Православної церкви України (ПЦУ), то йому слід підшукати собі нову громаду.Про це заявив керівник головного департаменту з питань гуманітарної політики Адміністрації Президента Українив ефірі одного з телеканалів, передає УНН "Якщо виникає конфлікт такого роду між священиком і громадою, і громада не підтримує священика, то тоді священику краще пошукати собі іншу громаду. Значить, він не зумів знайти і слова віри, і слова навчання, які би повели за ним громаду. Якщо священик не розуміє, що громада хоче української церкви, а він їй товче і далі мантри про те, що без Кирила ми не обійдемося, то, звичайно, що такий результат абсолютно очікуваний", - зазначив він.За його словами, переважна більшість православних в Україні хоче мати Помісну церкву в Україні. Раніше парафіян зупиняв психологічний фактор невизнання української церкви Київського патріархату, тепер, коли церква отримала Томос, парафіяни будуть переходити до ПЦУ.При цьому він додав, що часові рамки переходу будуть різні для кожної парафії.Нагадаємо, громада села Красноволя Маневицького району не дозволила єпископу Волинському і Луцькому Нафанаїлу заходити до храму , що віднедавна перейшов до ПЦУ.У неділю, 13 січня, до храму приїхав єпископ Луцький та Волинський УПЦ (МП) Нафанаїл з іншими священиками, аби показати, що ніякого переходу не відбулося. Проте громада вирішила не пускати представників московського патріархату до церкви.

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