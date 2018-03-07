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Нардеп з Луцька назвав ймовірні законопроекти, які будуть розглянуті протягом тижня

Нардеп з Луцька назвав ймовірні законопроекти, які будуть розглянуті протягом тижня
У вівторок, 15 січня розпочинається пленарний тиждень, на якому заплановано розгляд близько 120 законопроектів.

Проте, народний депутат Ігор Лапін не впевнений, що всі законопроекти будуть розглянуті протягом трьох сесійних днів, - пише ВАР.

«Я маю великий сумнів, що будуть розглянуті всі 120 законопроектів. Скоріш за все не встигнемо їх розглянути – вони перенесуться на наступну сесію. Завтра буде погоджувальна рада і саме на погоджувальній формується порядок денний за пропозицією керівників комітетів і з врахуванням керівників парламентських фракцій», – повідомив народний депутат в ефірі телеканалу «Прямий».

«Наскільки мені відомо, у вівторок пропонується розглянути законопроект 9406 щодо безперебійного постачання електроенергії місцевим комунальним підприємствам за передбаченими тарифами, це так званий енергетичний пакет. Окрім того, в середу скоріш за все, будуть провалені постанови, які блокують продовження мораторію на продаж землі і інші постанови, які блокують ті чи інші законопроекти, які були вже проголосовані в парламенті. Можливо буде друге читання законопроекту про соціальні послуги №4607. В четвер в нас планується блок аграрної сфери (№4611, №9022, №6355) і питання паливноенергетичного комплексу, зокрема ядерної енергетики – №5550-д, №8348, №8527-д», – сказав парламентар.

Ігор Лапін додав, що є певні законопроекти, які потрібно розглядати невідкладно, оскільки вони необхідні для держави.

Також він зазначив, що саме діючим скликанням парламенту було прийнято вже більше 9 тисяч законопроектів, тому можна говорити про ефективність роботи ВРУ.

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Теги: Ігор Лапін, нардеп
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