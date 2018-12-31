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Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО

Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
У Жидичинському монастирі, що на Волині, відбулося святкове богослужіння.

Світлинами з нього у Facebook поділилася Юлія Коцюба у спільноті "Молодіжне братство "Мирт" Жидичинського монастиря".

"Свято обрізання Ісуса Христа. Вшанування пам'яті свт. Василія Великого", - підписала фотодобірку Юлія.

Довідково:

4 січня, в Україні потрійне свято. Християни східного обряду святкують Василя Великого, Обрізання Господнє і перший день нового року за старим стилем.

Церковні джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям.

За церковними календарем, 14-го січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині й дали ім’я, провіщене ще архангелом Гавриїлом в день передання благої вісті Діві Марії, – Ісус.

Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО
Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО

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Теги: церква, свято
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