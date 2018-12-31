Як у волинському монастирі відзначали свято обрізання Ісуса Христа. ФОТО





Світлинами з нього у Facebook поділилася Юлія Коцюба у спільноті "Молодіжне братство "Мирт" Жидичинського монастиря".



"Свято обрізання Ісуса Христа. Вшанування пам'яті свт. Василія Великого", - підписала фотодобірку Юлія.



Довідково:



4 січня, в Україні потрійне свято. Християни східного обряду святкують Василя Великого, Обрізання Господнє і перший день нового року за старим стилем.



Церковні джерела характеризують його як аскета, богослова і вченого, автора кодексу чернечого життя. Також Василія Великого вважали покровителем землеробства, і саме тому цього дня основною обрядовою дією було засівання осель збіжжям.



За церковними календарем, 14-го січня також відзначають свято Обрізання Господнього. Саме тоді, згідно з церковними джерелами, за єврейським звичаєм відбувся обряд обрізання Ісуса Христа, після якого дитині й дали ім’я, провіщене ще архангелом Гавриїлом в день передання благої вісті Діві Марії, – Ісус.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Жидичинському монастирі, що на Волині, відбулося святкове богослужіння.Світлинами з нього у Facebook поділиласяу спільноті "Молодіжне братство "Мирт" Жидичинського монастиря"."Свято обрізання Ісуса Христа. Вшанування пам'яті свт. Василія Великого", - підписала фотодобірку Юлія.

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