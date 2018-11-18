Луцька «Волинь» поповнилась новими футболістами

Після виходу з відпустки до команди «Волинь» приєднуються ще двоє нових футболістів –таОбидва футболісти – півзахисники, які прийшли з прем’єрлігового ФК «Львів», - йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".28-річний Артур Западня уже знайомий з луцькою ДЮФШ «Волинь», за яку виступав на дитячому рівні. У професійному резюме нашого новачка – «Іллічівець», «Ворскла», запорізький «Металург», «Суми» та «Верес» (з цього сезону – ФК «Львів»).27-річний Ростислав Волошинович у кар’єрі встиг пограти за «Тернопіль», тернопільську «Ниву», а протягом останніх трьох сезонів, як і Артур Западня, грав за «Верес», а потім за ФК «Львів».