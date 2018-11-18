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Луцька «Волинь» поповнилась новими футболістами

Луцька «Волинь» поповнилась новими футболістами
Після виходу з відпустки до команди «Волинь» приєднуються ще двоє нових футболістів – Ростислав Волошинович та Артур Западня.

Обидва футболісти – півзахисники, які прийшли з прем’єрлігового ФК «Львів», - йдеться на офіційному сайті ФК "Волинь".

28-річний Артур Западня уже знайомий з луцькою ДЮФШ «Волинь», за яку виступав на дитячому рівні. У професійному резюме нашого новачка – «Іллічівець», «Ворскла», запорізький «Металург», «Суми» та «Верес» (з цього сезону – ФК «Львів»).

27-річний Ростислав Волошинович у кар’єрі встиг пограти за «Тернопіль», тернопільську «Ниву», а протягом останніх трьох сезонів, як і Артур Западня, грав за «Верес», а потім за ФК «Львів».


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Теги: Волинь, футбол
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