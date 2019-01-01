Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 15 січня



проясненнями.



У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимирі-Волинському, Світязі висока ймовірність снігу.



Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -2…0. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с.



До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок у Волинській області очікується хмарна погода зпроясненнями.У Луцьку, Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимирі-Волинському, Світязі висока ймовірність снігу.Температура повітря вночі близько -6…-3 градусів, удень – -2…0. Вітер західний, північний, північно-західний і південно-західний, 1-7 м/с.До середини тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – сніг.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію